Erst die Tanksäule gerammt, dann geflüchtet

Ein Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr auf dem Gelände einer Laichinger Tankstelle Sachschaden in Höhe von 500 Euro verursacht. Der 49-jährige Fahrer eines BMW war beim Einfahren in die Tankstelle mit dem Rammschutz einer Tanksäule kollidiert. Nach dem Aussteigen hatte er sich den Schaden kurz angesehen und war laut Polizei dann kurzerhand weggefahren. Um eine Schadensregulierung hatte er sich beim Tankstellenpersonal nicht gekümmert.

Da der Vorgang von der Überwachungskamera der Tankstelle aufgenommen worden war, konnte der Verursacher anhand des Kennzeichens relativ schnell ermittelt werden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Auf dem Videomaterial sei bereits ersichtlich gewesen, dass der Autofahrer offensichtlich betrunken ist. Noch während der Ermittlungen vor Ort meldete sich der Unfallflüchtige telefonisch bei der Polizei. Dabei meldete er den Zusammenstoß und betonte, dass er jetzt zu Hause sei und erst nach dem Unfall etwas getrunken hätte.

Eine Streife des Polizeireviers Ehingen überprüfte den Autofahrer unmittelbar nach dessen Anruf. Ein Alkotest bei ihm ergab dabei einen Wert von mehr als zwei Promille. Da seine Angaben hinsichtlich des Nachtrunkes wenig glaubhaft gewesen seien, wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein einbehalten. Bei der Inaugenscheinnahme seines BMW konnte ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro festgestellt werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.