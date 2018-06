Das Erntedankfest mit einem Familien-Gottesdienst feiert die evangelische Kirchengemeinde Laichingen am Sonntag, 1. Oktober, um 9.30 Uhr in der Albanskirche. Dieses Jahr wird der Erntedankgottesdienst zusammen mit der Kinderkirche Fischermän’s friends sowie dem Posaunenchor gefeiert.

Anhand der biblischen Erzählung aus Lukas 17, 11-19 und einem Theaterstück der Kinderkirche werden „Dank und Dankbarkeit unter uns“ unter die Lupe genommen. Die Gaben aus der Gemeinde für das Schmücken des Erntedankaltars können in den Tagen davor in der Kirche abgegeben werden – am Freitag, 29. September, von 15 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag, 30. September, von 9 Uhr bis 11 Uhr.

Alle Lebensmittel kommen dem Tafelladen zu Gute. Die Mitarbeiterinnen der kleinen Fischermän’s friends schmücken den Erntedankaltar.