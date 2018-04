Ernst Joachim Bauer erklärt Welt der Bücher – und gibt Buchhandlung ab

Der Welttag des Buches ist am Montag auch in Laichingen begangen worden. Seit 1995 wird der Unesco-„Welttag des Buches“ jährlich am 23. April gefeiert. Die Klasse 5a der Anne-Frank-Realschule ließ es sich nicht nehmen, an besagtem Aktionstag die Buchhandlung Aegis in Laichingen aufzusuchen.

Inhaber Ernst Joachim Bauer (rechts) begrüßte die interessierten Schüler und beantwortete viele Fragen rund um die Welt der Bücher und Buchhandlungen. Bauer selbst wird einen Gang zurückschalten: Er hat seine Aegis-Hauptfiliale in Ulm abgegeben, an Rasmus Schöll. Der junge Ulmer hat die 130 Quadratmeter große traditionsreiche Buchhandlung in der Ulmer Hafengasse/Ecke Breite Gasse 2 von Bauer übernommen. Ab Mitte Mai wird renoviert, Anfang Juni neu eröffnet. Eröffnet worden war die Ulmer Aegis-Buchhandlung von Ernst Joachim Bauers Vater. Ein Azubi der ersten Stunde sollte später als Chef des Suhrkamp Verlags berühmt werden: Siegfried Unseld. Seine Filiale in Laichingen, die Bauer vor 30 Jahren eröffnete, will er aber weiterführen. Am Ende der Veranstaltung bekamen die jungen Laichinger Leserinnen und Leser bei Aegis in Laichingen mit „Lenny, Melina und die Sache mit dem Skateboard“ ein Kinder- und Jugendbuch geschenkt. Im Unterricht wird nun die Geschichte aus der Reihe „Ich schenk dir eine Geschichte“ gemeinsam besprochen.