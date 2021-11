Erneut keine öffentliche Gedenkfeier am Volkstrauertag in Laichingen

Aufgrund der Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens mit hohen Fallzahlen und den Einschränkungen aufgrund der aktuellen Warnstufe findet in Laichingen auch in diesem Jahr keine öffentliche Gedenkfeier am Volkstrauertag statt. Das hat die Stadtverwaltung nun mitgeteilt.

Kontakte reduzieren

Die Verwaltung bedauere die Entscheidung sehr, weil es eine“ gute und wichtige Tradition ist, gemeinsam innezuhalten und ein Zeichen gegen Gewalt und Krieg zu setzen“. Derzeit gilt es allerdings, Kontakte bestmöglich zu reduzieren, um die weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Deshalb wird von einer persönlichen Zusammenkunft auf dem Friedhof abgesehen.

Kränze werden niedergelegt

Als Zeichen der Trauer und des ehrenden Gedenkens an die Toten der beiden Weltkriege sowie der Opfer von Gewaltherrschaft und Terrorismus werden in Laichingen Kränze auf dem Friedhof und am Kriegerdenkmal auf dem Marktplatz ohne öffentliche Beteiligung niedergelegt. Die Bürgerinnen und Bürger werden um stilles Gedenken gebeten. Denn Friede, Freiheit, Achtung der Menschenrechte sind nicht selbstverständlich. Diese Werte müssen errungen und bewahrt werden – immer und überall, so Bürgermeister Klaus Kaufmann im vergangenen Jahr. Dabei spielt es keine Rolle, ob es vor Ort eine Veranstaltung gibt, oder nicht.