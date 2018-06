Erkocht sich ein Laichinger den Titel?

„Mit Johann Lafer ist es wirklich lustig“, sagt Ulrich Enderle, gebürtiger Laichinger. Er ist einer von sechs Kandidaten in der ZDF-Sendung „Küchenschlacht“ und kocht am Freitag wieder, im Finale – um 14.15 Uhr.

Sechs Hobbyköche traten in dieser Woche gegeneinander an, zwei kämpfen am Freitag um den Sieg. Die Hobby-Kochtour führt den Sieger in eine „Champions Week“ und mündet in eine Finalwoche, die dem „Hobbykoch des Jahres“ mit 25000 Euro versüßt wird.

Die Köche sind gut drauf

Natürlich kann der gebürtige Laichinger Ulrich Enderle kochen, doch in die Küchenschlacht kam er nur, weil ihn seine Tochter angemeldet hatte. Er habe für sie und eine Freundin gekocht, was diesen wohl geschmeckt habe, sagt er der SZ. Und zur ZDF-Sendung: „Das ist schon stressig, wenn man 35 Minuten Zeit für das Menü hat, dabei schwätzen und scherzen muss und durchweg ,gepudert’ wird. Aber die Köche sind gut drauf, es ist lustig und macht wirklich Freude.“

Seit „Begleitkoch“ in der Sendung ist Johann Lafer. Der hat diese Woche „Spargel“ zum Schwerpunkt der Kochkünstler erkoren. Wie die Sendung am Freitag ausgeht, verrät Enderle natürlich nicht, auch, wenn es sich um eine Aufzeichnung handelt.

In engem Kontakt zu seiner Heimatstadt

Ulrich Enderle, zwischenzeitlich Pfarrer in Ostfildern, steht noch in engem Kontakt zu seiner Heimatstadt, insbesondere seinem Vater, Schreinermeister, Georg Enderle (93). Er besuchte das Laichinger Gymnasium unter Leitung von Ernst Steinestel, sang „in einem kleinen Kammerchor bei Volker Hausen“, und lacht vergnügt: „Oh ja, wir haben viel gesungen miteinander.“

Auch war er Schulsprecher gemeinsam mit dem früheren Redaktionsleiter der „Schwäbischen Zeitung“, Martin Geist. Das Kochen sei ihm von seiner Mutter mit in die Wiege gelegt worden. Die sei aus der Gastronomie gekommen. Vor zwei Jahren gründete er in seiner Gemeinde mit acht Männern eine Kochgruppe. (memu)