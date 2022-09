Erfolgreicher Saisonstart für die Handballer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 23. September stand der erste Heimspieltag an. Nachdem am Samstag die Männer 1 das erste Pokalspiel knapp mit 26:25 gegen die HSG Langenau/Elchingen gewonnen haben und die M40 die ersten zwei Auswärtsspiele für sich entscheiden konnten, stand am Sonntag der erste Heimspieltag in der Jahnhalle an. Bei drei von vier Spielen gingen der TSV als Sieger raus.

Die männliche C-Jugend erwischte einen nicht so guten Start in die neue Saison, trotz guter Abwehrarbeit ließ die Konzentration gegen Ende nach und die Jungs mussten sich mit 22:27 Toren gegen die SG Ulm/Wiblingen geschlagen geben.

Das zweite Spiel bestritt die weibliche A-Jugend gegen die HSG Langenau/Elchingen. Durch ein konzentriertes Spiel mit starker Abwehrarbeit und funktionierenden Spielzügen hatte man sich bis zur Halbzeit schon einen Vorsprung erspielt. Das Spiel ging am Ende klar mit 29:22 für die Laichingerinnen aus.

Direkt im Anschluss hatte die weibliche C-Jugend bereits ihr zweites Spiel im Derby gegen den TV Gerhausen. Nach der knappen Niederlage am vorherigen Wochenende wollten die Mädels nochmal zeigen, was sie können und waren voll motiviert. So stand am Ende ein klarer Sieg mit 33:12 Toren.

Den Abschluss des Heimspieltages machte die männliche B-Jugend im Spiel gegen Illertal. Das durchwachsene Spiel ging schlussendlich doch ganz deutlich mit 32:22 Toren für Laichingen aus.

Vielen Dank an alle Zuschauer, die am Wochenende in der Halle zu Gast waren und unter anderem unsere weibliche C-Jugend beim Waffelverkauf unterstützt haben.

Kommendes Wochenende finden folgende Spiele in der Jahnhalle statt:

Samstag, 1. Oktober um 17:45 Uhr spielt die weibliche A-Jugend gegen Söflingen/Lehr, anschließend bestreiten die Frauen das Derby gegen den TV Gerhausen um 20 Uhr. Am Sonntag spielt die D-Jugend um 15:45 Uhr gegen Laupheim. Wir freuen uns auf euch und eure Unterstützung.

Die männliche B-Jugend, die männliche C-Jugend und die gemischte E-Jugend haben an diesem Wochenende Auswärtsspiele.