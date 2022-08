Erfolgreiche Ausbildung zum Hundeführer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 30. Juli wurde die Sommerprüfung der OG Feldstetten des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV) auf dem Übungsgelände auf Nattenbuch in Feldstetten durchgeführt. Bei schönem Wetter haben insgesamt fünf Hunde mit ihren Führern sich dieser Aufgabe gestellt. Leistungsrichter war Ralf Eggenberger aus Allmersbach im Tal, Fährtenleger Herbert Stange. Schutzdiensthelfer war Harald Wassner und Prüfungsleiter Manfred Erb.

Bei der Fährtenprüfung waren zwei Hunde mit Hundeführerinnen am Start. FH 2: Enja vom Arnumer Zwinger mit Führerin Elvira Stange 90 Punkte (SG). FPR3: Chico mit Führerin Annemarie Zeitler 95 Punkte (SG). Bei der Prüfung IGP (bestehend aus Fährten-, Begleithund- und Schutzdienstprüfung) trat ein Hundeführer an: IGP3: Apoll del Llop mit Führer Alexander Knoll 259 Punkte (G). Die Begleithundeprüfung (BH) absolvierten zwei Hunde mit ihren Führern: Hasso mit Führer Harald Wassner bestanden; Redpet's Vasco The Irish mit Führerin Brigitte Hopp bestanden.

Damit haben alle Teilnehmer die Prüfung erfolgreich abgelegt. Leistungsrichter Ralf Eggenberger dankte den Hundeführern für sportliches Vorführen und die gezeigten Leistungen und wünschte weiterhin viel Spaß und Erfolg mit ihren Hunden.

Der Vereinsvorstand Harald Wassner bedankte sich bei allen Teilnehmern, dem Leistungsrichter, dem Fährtenleger und dem Prüfungsleiter, sowie den Helfern im Vereinsheim. Für ihn als Schutzdiensthelfer übernahmen den Dank die anwesenden Teilnehmer.