Erfolgreich auch ohne Studium

Manuel Mühlich von der Laichinger Mühlich GmbH & Co. KG ist stolz auf seine erfolgreichen Auszubildenden. Alle drei schließen ihre Ausbildung zum Holzmechaniker mit sehr guten Noten ab. Auch Ausbildungsmeister Florian Freihalter ist sehr zufrieden. Es sei nicht selbstverständlich, dass gleich drei Auszubildende so erfolgreich sind.

„Wir haben unser Ausbildungssystem vor drei Jahren umgestellt und bilden nun Holzmechaniker anstatt Schreiner aus“, informiert Manuel Mühlich. „Im Grunde ist das Berufsbild ähnlich, nur kommt die industrielle Komponente durch erhöhten Einsatz moderner Maschinen und Produktionstechnik mehr zum Tragen.“ Diese Verknüpfung zwischen dem Material Holz und modernster Technik wiederum wissen die jungen Leute zu schätzen. Bilhan Yildirim, Nicolas Russ und Anas Al Salman sind nun die ersten Auszubildenden, die diese neu ausgerichtete Ausbildung durchlaufen haben – und alle drei werden von der Firma übernommen. Sie schätzen an ihrem Beruf die Abwechslung und die handwerkliche Ausbildung, die man auch in Zukunft immer brauchen kann. „Im Handwerk gibt es immer Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten“, weiß Manuel Mühlich. Denn: „Eine fundierte und modern gestaltete praktische Ausbildung garantiert in der heutigen und zukünftigen Berufswelt oft vielfältigere und umfangreichere Karrierechancen als ein Hochschulabschluss.“

Die Ausbildung von Anas Al Salman hat nochmals einen anderen Hintergrund: Der 37-jährige Syrer arbeitete in seiner Heimat als Rechtsanwalt. In Deutschland ist das nicht möglich, so hat er sich für die am Arbeitsmarkt stark nachgefragte Ausbildung zum Holzmechaniker entschieden.