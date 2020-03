Erfolg- und arbeitsreiches Jahr für den Verein Charité Togo

Jüngst hat sich der Verein Charité Togo aus Laichingen zu seiner Hauptversammlung getroffen. Neben einem Rückblick auf die erfolgreiche Arbeit im vergangenen Jahr standen der Kassenbericht, sowie Wahlen auf dem Programm. Die Versammlung wurde zudem durch spannende Berichte aus Togo bereichert.

Zwei Tiefbrunnen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung der ländlichen Bevölkerung in der Region Agou, 180 „Schultüten“ und Schulstipendien für mittellose Kinder, Schulbücher und Ausstattung für lokale Grundschulen, ein Erweiterungsbau in der Krankenstation St. Augustin, eine Präventionskampagne zu den Themen Malaria und Durchfallerkrankungen und über 1000 (subventionierte) medizinische Behandlungen stehen auf der langen Liste auf welche der Vorstand des Vereins Charité Togo höchst zufrieden und voller Stolz auf das zweite Jahr seiner Vereinstätigkeit zurückschauen kann. Anhand eines Bildervortrags berichtete die Vorsitzende des Vereins, Julia Stadelmaier, Mitgliedern und Besuchern von den Aktivitäten und gab einen ausführlichen Einblick in die Arbeit vor Ort.

Der Verein Charité Togo sei 2019 zudem auch in Deutschland sehr fleißig gewesen, wie Kassiererin Silvia Stumpp in ihrem Kassenbericht schilderte. Sie berichtete von Veranstaltungen wie dem Pfingst- oder Adventsmarkt in Laichingen, bei dem der Verein mit einem Informationsstand und dem „afrikanischen Basar“ teilnahm oder auch dem Afrika-Gottesdienst in der Brigittenkirche in Suppingen und dem „Grillen für Togo“ am Straßdorfer Frühling. Sie verwies zudem auf die vielen kleinen und großen Spenden und die helfenden Hände, mit denen Menschen weit über die Stadt Laichingen hinaus, die Arbeit des Vereins unterstützten. Nach dem Bericht der Kassenprüfer erfolgte die Entlastung des Vorstandes einstimmig.

Bei den Vorstandswahlen wurden Julia Stadelmaier als Vorsitzende, Silvia Stumpp als Kassiererin und Katharina Stadelmaier als Sekretärin in ihrem Amt bestätigt. Neu dabei im Vorstand ist Wolfgang Koch aus Suppingen, welcher zukünftig als stellvertretender Vorsitzender den Verein tatkräftig unterstützen will.

Als besonderen Gast der Jahreshauptversammlung durfte der Verein Mèmè Djossou begrüßen. Dieser ist aktuell für drei Monate in Deutschland. Er ist Mitglied des Projektteams vor Ort in Togo und kümmert sich gemeinsam mit vier weiteren engagierten Togoern um neue und bestehende Projekte des Vereins. Mèmè Djossou berichtete mit einigen Bildern aus seiner Heimat Togo und von dem Leben der Menschen vor Ort - von den schönen Seiten mit viel Lebensfreude, Familienzusammenhalt und „Improvisationstalenten“, aber auch von den Schwierigkeiten hinsichtlich des Trinkwassers, der medizinischen Versorgung oder der Bildungschancen der Kinder.

Ferner schilderte Mèmè Djossou einige Auszüge aus seinem Leben und berichtete von seiner Familie und von seiner Arbeit als Solarelektriker und Ausbilder.

Auch für das Jahr 2020 hat sich der Verein Charité Togo viel vorgenommen. So ist der Bau eines Bildungszentrums mit Bibliothek in Ananivi Kodzi geplant. Dieses wird in Kooperation mit der Stiftung für Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg realisiert. Baubeginn war bereits am 15.Februar diesen Jahres. Des Weiteren wird die Arbeit in der Krankenstation St. Augustin weiter gefördert. Für die Grundschule in Kpando sollen neue Bücher und Lernmaterial angeschafft und die Lehrer in ihren didaktischen und fachlichen Kompetenzen gestärkt werden. Ein weiteres Wunschprojekt des Vereins ist ein Trinkwasserbrunnen für die Dörfer um Sandale Kope. Hier leben aktuell etwa 1300 Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Julia Stadelmaier dankte abschließend allen Mitgliedern, Helfern und Sponsoren für ihr großes Engagement im vergangenen Jahr und lud anschließend zum gemütlichen Teil mit Kaffee, Tee und Kuchen, und vielen kleinen Gesprächsrunden ein.