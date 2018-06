Er schenkt feinen Wein ein

Wäre er ein Wein, so wäre er am ehesten ein Silvaner, sagt Jochen Benz. Der sei „mal kernig und mal elegant“ – genau wie er selbst, wandlungsfähig. Der 49-jährige Suppinger zählt zu den besten Sommeliers Deutschlands. Seit diesem Jahr ist er der Weinfachmann im Sternerestaurant „Atelier“ im renommierten Hotel Bayerischer Hof in München. Wer sich von ihm durch die Gänge seines Menüs begleiten lassen will, der sollte seinen großen Geldbeutel bei sich tragen. Bekommt dafür aber die aller edelsten Tropfen serviert.

Genuss hat seinen Preis. Bis zu 100 Euro – so viel kommt zusätzlich oben drauf aufs „normale“ Gänge-Menü im Bayerischen Hof, wenn Jochen Benz dazu noch eine Auswahl an verschiedenen Weinen aufbietet. Doch München ist nicht arm an Genussmenschen mit dem nötigen Kleingeld. Und der Bayerische Hof ist ein Hotel von Weltrang. Ob Münchner Sicherheitskonferenz oder Promis wie Robbie Williams. Das Traditionshotel beherbergt alles, was Rang und Namen hat, inklusive der Bundeskanzlerin. Und mittendrin seit Mai: Jochen Benz.

Er stammt aus Suppingen, seine ersten olfaktorischen Erfahrungen sammelte er im Restaurant Forellenfischer in Blaubeuren, wo er seine Lehre absolvierte. Es gehört Freunden seiner Eltern. Schon als Bub war er hier Stammgast. Vor allem der Kaiserschmarren hatte es ihm angetan, aber auch den einen oder anderen Wein durfte er da verkosten. Dabei hat er’s wohl „verschmeckt“. Zehn Jahre blieb er seinem Ausbildungsbetrieb nach seiner Lehre zum Restaurantfachmann noch treu. Dann – hinaus in die Welt.

Was einen guten Sommelier auszeichnet? In einem kleinen Porträt auf dem Genussportal falstaff im Internet (www.falstaff.de) gibt er Auskunft über sich. Benz, von dessen Bart sich viele Berliner Hipster wohl gerne eine Scheibe abschneiden würden, sagt: „Das Wichtigste ist es aus meiner Sicht, dass ein Sommelier erkennt – wenn er am Gast ist –, worauf hat der Gast Lust und Freude.“ Sein Job im Bayerischen Hof, wo er im sogenannten Atelier-Restaurant arbeitet (zwei Michelin Sterne, 18 Gault Millau Punkte), dreht sich komplett um den Saft aus den Reben. So empfiehlt er Gästen nicht nur Weine und berät sie, sondern pflegt den Weinkeller des Restaurants und tritt mit Winzern in Kontakt. Im Gespräch mit der SZ springt seine Begeisterung für Wein sofort über. Es wird klar: Hier liebt jemand seinen Job. Sein Lieblingswein: „Riesling oder eben Silvaner – ich bin ein Weißweinmensch“, sagt Jochen Benz.

Viele Wanderjahre

Seine Anstellung beim Bayerischen Hof – was im Fußball mindestens einem Engagement beim FC Bayern gleich kommen würde – ist die vorläufige Krönung seiner Karriere. Gesammelt hat Benz aber schon viele Lorbeeren. Erst kürzlich wurde er vom Busche Verlag zu einem der Top50-Sommeliers in Deutschland gewählt. Zudem hatte ihn das Portal falstaff als einen von drei Sommeliers zum Wettbewerb „Bester Sommelier 2017“ in Deutschland nominiert. Weiterer Erfolg: Bester bei der bayerischen Restaurant-Meisterprüfung. Viele Wanderjahre liegen hinter dem Suppinger.

Zu seinen bedeutendsten Stationen zählen das Schloss Elmau Cultural und die MS Europa. Zuletzt arbeitete er als Sommelier und Maître in Thurnher’s Alpenhof in Zürs am Arlberg sowie in Geisel’s Werneckhof. Vier Jahre lang verantwortete er zudem das Ein Sterne-Gourmetrestaurant im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe als Sommelier. Die Liste ist noch deutlich länger. Jede weitere Station mit einem Viertele zu begießen, würde (bei schlechtem Wein) einen Kater nach sich ziehen. Nur eine noch: Er ist auch Dozent an der Wein- und Sommelierschule in Koblenz.

Unterschlagen werden darf aber auch nicht ein der Weiterbildung dienender Aufenthalt in Neuseeland: direkt „an der Traube“, auf einem Weingut. Kontakt hält er auch weiterhin nach Laichingen, besucht die Alb ab und an. Meist kommen seine Eltern aber ihn besuchen, in München.

Die Bayern freuen sich jedenfalls über ihren Fang. Talisa Bernthaler, Restaurantleiterin im Atelier des Bayerischen Hofs: „Jochen Benz stellt eine große Bereicherung für das Atelier dar.“ Und die geschäftsführende Komplementärin Innegrit Volkhardt ergänzte bei seinem Antritt: „Wir freuen uns, einen Sommelier mit dieser Erfahrung bei uns im Hause begrüßen zu dürfen.“ Auch wenn dessen Kunst in München derzeit etwas im Schatten stehen dürfte: Noch bis 3. Oktober hat der Bierdurst die Oktoberfestmetropole fest im Griff.

Und sein Tipp an alle Weinliebhaber, die es in absehbarer Zeit nicht schaffen, ihn in München zu besuchen – was muss guter Wein kosten, so viel wie eine VIP-Karte für eine Loge beim FCB? „Zwischen zehn und 20 Euro kriegt man schon wirklich klasse Weine“, sagt Benz und rät: „Einfach ausprobieren.“ Wichtig aber sei: It hudla beim Trinken, sondern bewusst genießen.

