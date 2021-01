Gerade im Frühling bieten sie einen blühend-schönen Anblick: In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Streuobstwiesen wie in Baden-Württemberg – zumindest noch. Denn wer mit seinen Äpfeln Geld verdienen will, hat es zunehmend schwer.

Große Keltereien am Bodensee haben offenbar Tausenden Produzenten die Verträge gekündigt. Die Bäume wirtschaftlich zu nutzen, sei nun nicht mehr möglich, sagen Bauern. Schaden könnte das vor allem der Artenvielfalt.