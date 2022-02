Er hat sich mit Herzblut sich für seine Heimatstadt eingesetzt

Martin Schwenkmezger ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Wohl wie kein Zweiter hat er das Leben in Laichingen mitgeprägt. Er hat es entscheidend mitgetragen und mitgestaltet – sei es als Stadtrat, als Kreisrat, als Rektor der Erich-Kästner-Schule oder als Vorsitzender des TSV Laichingen. Jahrelang, ja über Jahrzehnte hatte er diese Ämter inne. Das Wohl der Bürger der Stadt Laichingen war ihm Herzensangelegenheit, den Menschen der Leinenweberstadt wollte er dienen.

Beliebt und geschätzt

Martin Schwenkmezger hat die Stadt Laichingen und ihre Menschen geliebt. Sein Leben gehörte seiner Familie und seiner Heimatstadt Laichingen. Nun ist er am Dienstag nach einem erfüllten und arbeitsreichen Leben nach einer kurzen schweren Krankheit in Blaubeuren für immer eingeschlafen. Ein sehr beliebter und geschätzter Laichinger ist gegangen, doch seine Spuren werden bleiben.

„Besondere Persönlichkeit“

Für seine Verdienste um die Stadt Laichingen und sein großartiges Engagement im Ehrenamt ist Martin Schwenkmezger im Juli des vergangenen Jahres mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg gewürdigt worden, die ihm bei einem Festakt im kleinen Rahmen im Bürgersaal des Alten Rathauses Landrat Heiner Scheffold im Auftrag des Ministerpräsidenten verlieh – verbunden mit Grußworten, Glückwünschen und dem Dank des CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel und des Laichinger Bürgermeisters Klaus Kaufmann. Als „besondere Persönlichkeit“ der Stadt war er mit der Staufermedaille geehrt worden.

„Sie haben die Herzen der Laichinger erreicht.“ Landrat Heiner Scheffold

„Sie haben die Herzen der Laichinger erreicht“, unterstrich Landrat Scheffold bei der Feierstunde. Diese Aussage trifft voll zu, denn als Kommunalpolitiker, als Schulleiter und Pädagoge sowie als Vorsitzender des größten Laichinger Vereins, des Turn- und Sportvereins, arbeitete und wirkte er intensiv und ganz nah am Bürger für das Wohlergehen von Jung und Alt. Er pflegte einen sehr engen und freundschaftlichen Kontakt zur Bevölkerung, der ihm auch sehr wichtig war. Er war immer Ansprechpartner für alle Menschen.

Schwenkmezger (l.) bei seiner Verabschiedung aus dem Laichinger Gemeinderat. (Foto: Archiv)

Am 13. Januar 1942 wurde Martin Schwenkmezger in Laichingen als ältester von zwei Söhnen geboren. Sein Vater Daniel Schwenkmezger war einst Bürgermeister in der Leinenweberstadt, und das von 1945 zu Zeiten der französischen Besatzungsmacht bis 1972, als ihn dann Bürgermeister Horst Wurz beerbte. Nach Progymnasium in Laichingen und dem Abitur am Internat in Wilhelmsdorf sowie dem Studium an den Pädagogischen Hochschulen Esslingen und Reutlingen wurde Martin Schwenkmezger bis 1978 zunächst Lehrer und Rektor an der Grundschule in Heroldstatt. Mit seiner Frau Melieda bezog er die dortige Lehrerwohnung, ehe die Familie 1974 nach Laichingen zog.

Vielfältig aktiv und engagiert

Dort wirkte er von 1978 bis zu seiner Pensionierung 2002 als Rektor an der Erich-Kästner-Schule. Dort erlebte er auch den Umbau und die Erweiterung der Schule bei Kosten von 1,5 Millionen Euro mit und sah viele Schülerinnen und Schüler kommen, bis seine Schulleiterstelle Gerd Vetter übernahm. 1986 trat er in den Jugendhilfeausschuss des Alb-Donau-Kreises ein, dem er 31 Jahre lang angehörte. Über viele Jahre war Martin Schwenkmezger als ehrenamtlicher Schöffenrichter am Sozialgericht in Ulm tätig. Auch beim Ortskrankenpflegeverein (OKV) und der Bürgerstiftung hat er sich engagiert. 1989 zog es ihn in die Kommunalpolitik und gleich bei seiner ersten Gemeinderatswahl erhielt er die höchste Stimmenanzahl auf der Liste der Bürgerlichen Wählervereinigung (BWV). Sein Sohn Tilman kandidierte damals übrigens ebenfalls für den Gemeinderat, allerdings für die SPD. Fünf weitere Kommunalwahlen haben gezeigt, dass er die Erwartungen, die seitens der Laichinger an ihn gestellt wurden, mit Bravour meistere. Die Wiederwahlen waren klare Sache, immer mit den meisten Stimmen wurde er in seinem Amt als Stadtrat bestätigt. Während seiner Zeit im Laichinger Gemeinderat fielen viele wichtige Entscheidungen und Projekte an.

Vereine hatte er stets im Blick

1994 hat der Fraktionssprecher der BWV zusätzlich die ehrenamtliche Stellung als stellvertretender Bürgermeister angenommen. So vertrat er die Laichinger Bürgermeister Friedhelm Werner und Klaus Kaufmann ab 1997 bei Amtsterminen, und das bis zum Jahr 2017. Das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters ist ihm eine besondere Ehre und Verpflichtung gewesen. 1994 ist er auf der Liste der Freien Wähler in den Kreistag gewählt worden. Nachhaltig unterstützte er die Arbeit der Vereine, Kirchengemeinden wie der VHS. Mit vollem Einsatz stand er auch hinter der Städtepartnerschaft mit Ducey und mehrmals begleitete er Delegationen in die Normandie oder hieß französische Gäste auf der Alb willkommen. Die deutsch-französische Aussöhnung und Freundschaft waren ihm ein großes Anliegen. Frankreich und die Franzosen kannte er sehr gut, durfte er doch als Austauschschüler mehrmals das Land besuchen und bereisen.

Martin Schwenkmezger als er die Staufermedaille erhalten hatte. (Foto: Archiv)

Markante Spuren hat der Verstorbene nicht nur auf politischem Terrain hinterlassen. Vereine förderte er so gut er konnte. Ein Teil seines Lebens bildete für ihn der Turn- und Sportverein Laichingen. Martin Schwenkmezger war von 1976 bis 1996 Vorsitzender des TSV mit damals 14 Abteilungen und 16 Sportarten. Zusammen mit Wolfgang Hobein und Herbert Mayer hat er 1976 den Verein in einer schwierigen Phase übernommen und auf Kurs gebracht. Von 1977 an führte er ihn als alleiniger Vorsitzender. Ihm ist es gelungen, den großen Verein zu modernisieren und ihm eine Struktur zu geben. Dafür ist er zum Ehrenvorsitzenden gekürt worden.

Zum Wohle der Allgemeinheit agiert

Schwenkmezger hat seine eigenen Interessen hinten angestellt. Er hat stets zum Wohle der Allgemeinheit gehandelt. Er war ein großes Vorbild und einer der wichtigsten Personen der vergangenen vier Jahrzehnte in Laichingen. Die Bürger konnten sich auf ihn verlassen. Er war ein konstruktiver Partner, Freund und Berater vieler Bürger. Mit seiner stets ruhigen, freundlichen und besonnen Art ging er ans Werk, für die Kernstadt wie für die Teilorte Feldstetten, Machtolsheim und Suppingen.

Staufermedaille für Verdienste

Bei der Verleihung der Staufermedaille 2021 stellte der Geehrte die Frage: „Man denkt darüber nach: Habe ich die Ehrung verdient?“ Martin Schwenkmezger hat sie als Würdigung und Dank seines großen Engagements und Einsatzes wahrlich verdient. Er war über die Jahre die Konstante bei einem Kommen und Gehen von Bürgermeistern, Landräten, Kreisräten, Ratsmitgliedern, Lehrern und Vereinsmitgliedern.

Martin Schwenkmezger ist mit 80 Jahren verstorben. (Foto: Werner Kemmler)

Rückhalt in seinem erfüllten Leben hat ihm immer seiner Frau Melieda gegeben, für die er in den vergangenen fünf Jahren nun seinerseits der große Rückhalt infolge ihrer Demenzerkrankung war. Die Krankheit war mit ein Grund, warum sich Martin Schwenkmezger aus dem öffentlichen Leben zurückzog. Liebevoll hat er sich um sie gekümmert und sie betreut. Einen schweren Schicksalsschlag musste das Ehepaar im März 1986 ertragen, als ihr geliebter Sohn Markus auf der Straße zwischen Westerheim und Laichingen auf schneeglatter Fahrbahn tödlich verunglückte. Gemeinsam fanden sie die Kraft, den schweren Verlust und den Schmerz zu ertragen. Ihr Glaube an Jesus Christus hat ihnen dabei sehr geholfen, die schwierige Situation auszuhalten und zu überwinden. Kraft und Stärke wie Mut und Zuversicht durfte Martin Schwenkmezger in den vergangenen Jahren bei seinem Sohn und dessen Familie finden. Die enge und gute Beziehung zu seinem Sohn Tilman hat ihm gut getan, aber auch die zu seinen drei Enkeltöchtern Florentine, Pauline und Mathilda, die er immer gern besuchte und mit denen er sich immer gerne austauschte. Am Leben und Heranwachsen der drei Enkel teilnehmen zu dürfen, das hat ihm zuletzt die größte Freude bereitet.

Nun heißt es von einem großen Laichinger Abschied zu nehmen, dem die Bürger viel zu verdanken haben. Die Urnenbeisetzung von Martin Schwenkzmezger ist am 16. Februar, auf dem Laichinger Friedhof.