Er bringt „Sauerei“ ins Schaufenster

Der Heroldstatter Künstler Claus Schrag stellt seit Freitag in der ehemaligen Metzgerei Lang an der Fölltorstraße 2 Bilder aus. Gezeigt werden Motive mit Schweinen als Öl-Bilder. Die Ausstellung wird gut vier Wochen zu sehen sein, ist laut Claus Schrag ganz Corona-konform und sicher anzuschauen, nämlich im Schaufenster.

Claus Schrag zeigt seine Werke – in der ehemaligen Metzgerei Lang. (Foto: PR)

Zum Hintergrund: „Ich habe 2009 bis 2011 die Serie ’tierische Augenblicke’ gemalt, mit vielen Tieren. Auf den ersten Bildern, die ich verkauft hatte, waren als Motiv Schweine zu sehen. Jetzt habe ich dieses Thema wieder aufgenommen“, erzählt Schrag. Er fügt an: „Wenn man sich mit dem Tier beschäftigt, wundert man sich, für was die Sau/Schwein alles herhalten muss. Positiv und negativ wird das rosa Steckdosennäschen verwendet. Seit einigen Monaten habe ich schon viele Schweinchen und Sauen gemalt. Die Serie nenne ich ,Sauerei’“.

Er will weitere Schweine malen

23 Bilder seien schon fertig, und es würden noch mehr. „So wie manche Musiker/Bands ein Album zu einem bestimmten Thema aufnehmen, so ist auch meine Arbeit im Malen. Ich male auch mit Musik und auch Bilder zur Musik“, berichtet Schrag. Ein Beispiel sei ein Bild zu dem Song der Prinzen: „Du musst ein Schwein sein in dieser Welt“

Kunst über das Schaufenster: Da fehle natürlich das Feedback der „Besucher“. Dennoch sei Claus Schrag froh, diese spontane Kunstaktion starten zu können. Dafür bedanke er sich bei der ehemaligen Metzgerei für die Nutzung der Räumlichkeiten.

Ab Januar gibt’s die „tierischen Einblicke“ auch in Schelklingen

Kurzfristig habe sich noch eine Ausstellung vom 23. Januar bis 15. April im HGS (Konzepthotel) in Schelklingen ergeben. „Und bei der Ausstellung vom 2. Juli bis 27. August werde ich noch mehr ,Sauereien’ im ,Haus des Gastes’ in Bad Ditzenbach fertig haben“, so Claus Schrag.