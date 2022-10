Energiesparen ist ein komplexes Thema

„Heizen oder geizen...?“ fragte VHS-Leiterin Claudia Maier bei ihrer Begrüßung zum Vortrag „Wie können wir Energie sparen? Heizanlagen der Zukunft – Heizungsoptimierung“ im Alten Rathaus in Laichingen.

Referent war Roland Mäckle, Leiter der Regionalen Energieagentur Ulm, die eine unabhängige Energie- und Effizienzberatung für Privatpersonen, Kommunen und Unternehmen bietet. Die Erstberatung ist für Haus-und Wohnungsbesitzer kostenfrei. Finanziert wird die Energieagentur von der Stadt Ulm sowie den Kreisen Neu-Ulm und Alb-Donau. Zum Aufgabenfeld gehört zudem die Begleitung eines „Kommunalen Energiemanagements“ ebenso wie der Bildungssektor. Mäckle: „Vor Corona hatten wir jährlich 150 Schulprojekte für alle Schularten“. Die Agentur hat lediglich fünf Mitarbeiter und ist in diesen Zeiten höchst gefragt.

Mäckle startete mit der Notwendigkeit der Energieeinsparung: Die vergangenen zwölf Jahre seien die wärmsten gewesen seit Beginn der Temperaturaufzeichnung 1881. Die Zunahme betrug 1,4 Grad. Baden-Württemberg strebt bis 2040 eine CO2-Neutralität an, bis 2030 bereits eine Reduktion um 65 Prozent. Zur Verwirklichung dieses Ziels führte die Bundesregierung eine CO2-Bepreisung für Heizöl, Erdgas, Kohle, Benzin, Diesel ein. Diese Zusatzkosten betragen beispielsweise für 1500 Liter Öl derzeit etwa 130 Euro. Die staatlichen Einnahmen werden zweckgebunden für energetische Förderprogramme verwendet.

Das sind die Vor- und Nachteile einzelner Heizungssysteme

Nach dem „Erneuerbare-Wärme-Gesetz“ müssen bei neuen Heizungen 15 Prozent durch erneuerbare Energien gewährleistet sein. Der Referent verdeutlichte verschiedene Möglichkeiten der Realisierung wie Solarkollektoren, Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, Biogas oder Bioöl, die durch Zertifikate nachgewiesen werden. Bei den Holzheizungen gelten nur die Kachelöfen, nicht aber die Schwedenöfen, da letztere zu viel Abwärme erzeugen. Diese Regelung bezeichnet der Referent als „unverständlich“. Geltend gemacht könne jedoch ein neuer Kaminofen mit Wassertasche, der zusätzlich Wasser aufheize. Berücksichtigt wird jedoch auch der Wärmeschutz im gesamten Gebäude, die Dämmung einzelner Bauteile wie Dach, Kellerdecke, Aussenwände. Möglicherweise könnte ein „Niedrigenergiehaus“ aus dem Jahr 2000 sogar die heutigen Vorgaben erfüllen, wie Mäckle die Frage einer Zuhörerin beantwortete.

Wie ist jedoch die Bestandssituation in Baden-Württemberg? Mäckle: „48 Prozent der Haushalte heizen mit Gas, 27 Prozent mit Öl.“ Insgesamt geht ein Drittel des gesamten nationalen Energieverbrauchs an die privaten Haushalte, diese verbrauchen 75 Prozent für Raumwärme. Dabei sei der Energieverbrauch älterer Wohnhäuser drei- bis viermal so hoch wie der von neuen Gebäuden.

Im praktischen Teil seines Vortrags stellte der Energieberater die Vor- und Nachteile einzelner Heizungssysteme vor: Nachtspeicheröfen seien derzeit „nicht so schlecht wie ihr Ruf“, da sie Strom zum Niedrigtarif verbrauchen. Eine elektrische Fußbodenheizung allerdings sei ein „Stromfresser“. Zu beachten seien regionale Einschränkungen: „In Laichingen liegt eventuell Schnee auf ihrer Photovoltaikanlage“. Heizen mit Pellets oder ein Scheitholz-Vergaser mit automatischer Zündung seien empfehlenswert. Die Systemvoraussetzungen für eine Wärmepumpe seien auf der Alb zu prüfen, da Erdwärme- und Grundwasserbohrungen auszuschließen seien. Oft sei die Platzierung problematisch: Die Ventilatoren seien manchmal zu laut und bei einer Platzierung außerhalb würde der Wärmetauscher einfrieren, wie Mäckle erklärt. Sein Fazit: „Wir brauchen noch andere Systeme als Wärmepumpen“. Hier seien beispielsweise Hybridsysteme sinnvoll. Fernwärme sei das beste System, da es Versorgungssicherheit biete ohne Wartung und Aufwand, so der Experte.

Förderprogramme können helfen

Eine Optimierung von bestehenden Heizungsanlagen beginne oft mit einer Überprüfung der Heizkurve: Oft seien Heizungen zu warm eingestellt. Die Dämmung der Leitungen sei oft nicht gegeben und es lohne sich auch ein hydraulischer Abgleich durch Überprüfung der Ventile des Heizkessels durch den Fachmann. Die Einstellung der Thermostate müsse ebenso geprüft werden: Oft finde bei der Stufe fünf eine Überhitzung statt. Vorsicht sei geboten bei der Temperatur im Warmwasserkessel: Wegen Legionellengefahr müsse diese über 60 Grad liegen.

Am Ende seines Vortrags stellte der Experte noch Förderprogramme vor und beantwortete trotz fortgeschrittener Zeit Fragen der überwiegend männlichen Zuhörer.