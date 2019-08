„Energieradtour“ rund um Laichingen

Einladung an alle Interessierten: Der BUND Laichingen schwingt sich bei trockenem Wetter am Samstag, 31. August, auf die Räder.

Abfahrt ist um 14 Uhr in Laichingen am Marktplatz. Auf der Tour gibt es mehrere Haltepunkte an „Energieerzeugungsanlagen“, wo es kurze Erklärungen dazu gibt. Die Tour führt von Laichingen über Suppingen zum Aussichtspunkt Suppinger Berg (bei guter Sicht erkennt man die Dampfwolke des AKW in Gundremmingen), dann nach Wennenden und über die Hessenhöfe nach Bühlenhausen. An den einzelnen Haltepunkten gibt es Informationen zur jeweiligen Energieart (Sonnen- und Windenergie, Energie aus Biogasanlagen, Energiepflanzen). Die Strecke ist etwas 20 Kilometer lang. Anschließend ist eine Einkehr in Berghülen im Ochsen geplant. Auch nicht BUND-Mitglieder und E-BikerInnen sind willkommen. Anmeldung per SMS an 0157 / 51633 108. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.