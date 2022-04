Endlich wieder Ostern feiern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Feier der Osternacht begann bei einbrechender Dunkelheit vor dem Osterfeuer. Nach der Segnung von Feuer und Osterkerze zogen Pfarrer und Ministranten in die dunkle Kirche ein. Dreimal erschallte der Liedruf „Lumen Christie“, gesungen von Samuel Mugisa, einem jungen Priester aus Uganda. Die Gemeinde, die sich in der schön geschmückten Kirche versammelt hatte, antwortete mit einem lautstarken und freudigen „Deo gratias“. Dem Gesang war anzumerken, dass sich die Gottesdienstbesucher der besonderen Situation bewusst waren: endlich wieder, nach zwei Jahren, durfte in einer gut gefüllten Kirche das Halleluja gesungen werden.

Pfarrer Mugisa ging in seiner Predigt auf die Osterkerze ein, die von Silke Menzen entworfen und sehr kunstvoll und filigran gestaltet wurde. Er wies darauf hin, dass der grüne Kreis in der Mitte als unser grüner Planet gesehen werden kann. Das Kreuz des Karfreitags legt sich auf diesen wunderbar geschaffenen Erdkreis und durchzieht ihn. Und er führte weiter aus: „Der grüne Planet ist also von Anfang an mit einem grünen Kleid bedeckt und wir würden, hätten wir damals vor Millionen Jahren schon gelebt, nicht aufhören zu jauchzen und zu singen über das, was der Schöpfer in seiner Weisheit an Lebensformen und Lebensarten geschaffen hat. Heute bekommt man fast den Eindruck, wir wären zurückgekehrt zum Anfang wie es in der Bibel heißt: Die Erde aber war wüst und wirr (Gen 1,2).“ Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und anderswo ergänzte er „Wüst und wirr empfinden wir manche Landstriche, die der Mensch inzwischen aus Profitgier und Rücksichtslosigkeit unterjocht hat“.

Eine Musikband, aus vier Jugendlichen, zeigte bei der Auswahl ihrer Lieder ein gutes Händchen und gab damit der Osternachts-Feier einen ganz besonderen Klang. Erhebend war auch, als zum Gloria, nach drei Tagen Schweigen, die Orgel wieder wunderbar erklingen durfte.

Pfarrer Samuel Mugisa wird in ein paar Tagen Westerheim verlassen und in seine Heimat Uganda zurückkehren. Ende Januar war er nach Westerheim gekommen um Pfarrer Karl Enderle bei den liturgischen Aufgaben zu unterstützen. Durch seine Hilfe und sein großes Engagement konnten die vielen Gottesdienste über die Kar- und Ostertage in der gewohnten Anzahl gefeiert werden. Für Pfarrer Karl Enderle und für die Seelsorgeeinheit war das Hiersein des afrikanischen Priesters ein wahres Ostergeschenk.