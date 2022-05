Endlich konnte mal wieder eine 1. Mai Wanderung stattfinden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir vom CVJM haben uns sehr gefreut! Endlich konnte mal wieder eine 1. Maiwanderung stattfinden. Das Wetter war trocken, wenn vielleicht auch etwas frisch, aber zwischendurch hat sich sogar die Sonne gezeigt. Über 40 Wander*innen von 6 bis über 60 haben sich in Richtung Seißen aufgemacht und durften einen tollen Ausblick ins Lange Tal genießen und den Rabensteig durchwandern. Die insgesamt 12 Kilometer haben alle klasse gemeistert. Ebenso viele Menschen waren unterwegs mit Kinderwagen und Kraxe auf der kleinen Tour und sind am Ende bei den Alpakas gelandet, was natürlich eine tolle Überraschung war. Ab 13 Uhr trafen sich dann alle zum Grillen im Haufental und die Grillstelle wurde von der hungrigen Meute umlagert. Nach einer spannenden Geschichte für Groß und Klein ist der Nachmittag mit Kaffee und Kuchen gemütlich zu Ende gegangen. Welch ein gesegneter Tag.