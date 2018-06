Empörung, weil neuer Albaufstieg nicht nach Stuttgart führt

Der Plan des Regierungspräsidiums Stuttgart, wie der neue Albaufstieg der A8 aussehen soll, sorgt vor allem auf der Laichinger Alb für Verärgerung. Kritik hagelt es, weil die bisherige Autobahnausfahrt in Richtung Stuttgart bei Hohenstadt gestrichen werden soll. Zwar sieht auch der neue Plan eine Hohenstadter Anschlussstelle vor, jedoch nur für Autofahrer in und aus Richtung Ulm. Auch Hohenstadts Bürgermeister Günter Riebort will sich nicht damit abfinden.

Am Ende der jüngsten Sitzung haben einige Laichinger Stadträte ihrem Ärger Luft gemacht. Ulrich Rößler, Reiner Fink (beide BWV), aber auch Bürgermeister Klaus Kaufmann äußerten teils recht unverblümt ihr Unverständnis über die ein paar wenige Tage zuvor in Gruibingen vorgestellten neuen Pläne für den neuen Albaufstieg. „Warum wird das geändert?“, wollte Rößler wissen unter dem Punkt Bekanntgaben und Anfragen.

Kaufmann konnte ihm keine konkrete Antwort geben, sprach aber davon, dass der neue Plan auch aus seiner Sicht für „Probleme“ sorgen könnte. Hintergrund der teilweisen Empörung: Ursprünglich sollte es von der neuen Autobahnausfahrt Hohenstadt weiter möglich sein, direkt auf die A8 in Richtung Stuttgart aufzufahren. Nun nicht mehr.

Von offizieller Seite des zuständigen Regierungspräsidiums Stuttgart heißt es, dass in Richtung Stuttgart von Hohenstadt aus zu wenige Autos auf die Autobahn fahren würden (wir berichteten). Nachvollziehbar scheint dies nicht unbedingt. Schließlich dürften es noch weit weniger Autofahrer geben, die von Hohenstadt aus direkt in die entgegengesetzte Richtung Ulm fahren wollen. Dies soll die Anschlussstelle Hohenstadt an der neuen A8 aber möglich machen.

Anschlussstelle auf der Alb

Wenn man so will, soll der neue Albaufstieg (rund 600 Millionen Euro teuer) Hohenstadt links liegen lassen. Wie aus den in Gruibingen vorgestellten Plänen hervorgeht, soll sich die neue Trasse weiter östlich – vorbei sogar noch an Drackenstein – die Alb hinab winden. Bislang verläuft die A8 westlich von Hohenstadt.

Die neue Anschlussstelle Hohenstadt wandert im neuen Plan weiter nach Süden. Sie soll sich noch auf der Albhochfläche befinden.

Frühestens 2026 soll der neue Albaufstieg fertig sein. Dass nach Jahren des Stillstands dieser so wichtige Lückenschluss einer sechsspurigen A8 (mit Standstreifen) zwischen München und Stuttgart endlich angegangen wird, stimmt zwar auch den Hohenstadter Bürgermeister Günter Riebort froh. Schon in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts wurden erste Pläne zum Umbau des Albaufstiegs vorgestellt. Die Albabstiegstrasse wurde 1937, die Albaufstiegstrasse 1957 fertig gestellt. Abfinden will sich Riebort mit der nun vorgestellten Planung aber nicht. Weil die neue Hohenstadter Anschlussstelle nur Ein- und Ausfahrten eben nur in und aus Richtung Ulm zulässt. „Wir wollen einen Vollausbau“, fordert Riebort gegenüber der SZ und meint damit eine Anschlussstelle Hohenstadt, von der aus man auch in Richtung Stuttgart auf die A8 einfahren kann. Stand heute würden wohl vor allem Westerheimer und Hohenstadter leiden. Auf die A8 (in Richtung Stuttgart) würden sie nur in Merklingen oder erst in Mühlhausen gelangen.

Laichingens Bürgermeister Kaufmann sowie Laichinger Stadträte gaben außerdem zu bedenken, dass die neuen Pläne auch in Merklingen zu Problemen führen könnten. Denn die dortige Anschlussstelle müsste dann die Autofahrer aus dem Norden der Laichinger Alb zusätzlich aufnehmen; außerdem, merkt Günter Riebort an, soll in diesem Bereich in ein paar Jahren ja womöglich ein Gewerbegebiet realisiert werden. Der Verkehr in und um Merklingen würde dann weiter zunehmen.

Keine Ortsdurchfahrten mehr

Was Riebort hinsichtlich der neuen Planung positiv bewertet: Dass es, entgegen der ursprünglichen Idee, keine Mautstelle auf der A8 mehr gibt. Auch soll der alte Albaufstieg als Landesstraße und Umleitungsstrecke erhalten bleiben. Stand heute wird über eine 32 Kilometer lange Strecke und durch sieben Ortschaften umgeleitet. Die neue Umleitung über den alten Albaufstieg wäre dann nur 15 Kilometer lang und käme ohne Ortsdurchfahrten aus.

Fehlt zum perfekten neuen Albaufstieg nur noch die Auffahrmöglichkeit Richtung Stuttgart bei Hohenstadt. Riebort aber wirkt gelassen; was vielleicht auch daran liegt, dass frühestens 2021 mit dem Bau begonnen werden kann. Zwischen 25. Juni und 24. Juli liegen die Pläne in Kommunen aus; in Bad Ditzenbach, Drackenstein, Gruibingen, Hohenstadt, Merklingen, Mühlhausen, Laichingen und Wiesensteig. Bis 24. September können sich Bürger zu den Planänderungen äußern. Auch die Kommunen geben Stellungnahmen ab; hier will Riebort die Position der Alb einbringen – für einen Vollausbau der Anschlussstelle Hohenstadt. Wünschenswert aus seiner Sicht: Dass die Region geeint Stellung bezieht, zum Beispiel in Form des Bahnhofsverbands RSA.