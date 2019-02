Empörung ebbt nicht ab – Weitere Bank-Schließungen befürchtet

Der Stachel sitzt tief in Suppingen, groß ist das Unverständnis, dass es seit Kurzem keine Bankfiliale mehr gibt. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Art, wie der Vorstand der Volksbank Laichinger Alb die Schließung kommuniziert hat. Geht es nach den Suppingern, so soll sich die Leitung der Bank dafür bald rechtfertigen. Für eine außerordentliche Mitgliederversammlung wurden nun dem Anschein nach ausreichend viele Unterschriften gesammelt.

Dienstagabend im Suppinger Rathaus: Im Erdgeschoss proben Musiker des Musikvereins kräftig für ihr Konzert Mitte März. Ihre forschen Klänge dringen weit nach draußen. Licht brennt auch einen Stock über ihnen, sechs Herren haben sich im Sitzungssaal versammelt, unter ihnen Ortsvorsteher Bernd Kühnle. Forsch klingt auch, was sie zu sagen haben.

Heinz Proksch, Friedrich Hetterich, Günter Stucke, Walter Strohm und Hansjörg Götz mit ihren gesammelten Unterschriften. (Foto: rau)

Friedrich Hetterich, Günter Stucke, Heinz Proksch, Walter Strohm und Hansjörg Götz sind von Haus zu Haus gezogen. Sie sammelten in Suppingen Unterschriften, um dem Vorstand der Volksbank zu zeigen, was Kunden und Genossen in dem Laichinger Teilort von der zum 15. Februar vollzogenen Schließung „ihrer“ Volksbank-Filiale halten. Scheinbar nicht viel. Walter Strohm berichtet von viel „positiver Resonanz“ innerhalb der Bevölkerung auf die Aktion. Viele, die ihre Unterschrift geleistet hätten, hätten die Schließung als „Frechheit“ bezeichnet. Laut Friedrich Hetterich habe der Schritt einen großen „Vertrauensverlust“ der Bank in Suppingen zur Folge gehabt.

Es hätten noch mehr sein können

Rund 160 Unterschriften sind zusammengekommen, und es hätten noch deutlich mehr sein können, so die Initiatoren. Da aber allein 100 ausreichend seien, um ihr Ziel – eine außerordentliche Mitgliederversammlung der Bank auf den Weg zu bringen – zu erreichen, hätten sie die Stimmen-Sammelei nun eingestellt. Die allermeisten Unterzeichner seien Genossen der Bank (auf ihre Stimmen kommt es auch an). Aber auch reine Kunden hätten unterschrieben.

Zeitnah, so die Forderung aus Suppingen, soll die Bank eine solche Versammlung einberufen; zunächst werden die Unterschriften-Listen bei der Bank abgegeben und dann auch noch von dieser geprüft. Was sich die Initiatoren von der außerordentlichen Versammlung erhoffen? Eine nachvollziehbare Begründung seitens Bank-Vorstand und Aufsichtsrat (welcher ebenfalls sein Fett am Dienstagabend abbekommt), warum die Filiale geschlossen werden musste. Walter Strohm und seine Mitstreiter wollen harte Zahlen sehen und Vergleiche mit anderen Geschäftsstellen, die erhalten bleiben sollen. Schlicht: Die Volksbank Laichinger Alb soll die „Hosen runter lassen“.

Hohenstadter demonstrieren gegen Schließung ihrer Volksbank-Filiale (Foto: Von Michael Kroha) Hohenstadter demonstrieren gegen Schließung ihrer Volksbank-Filiale (Foto: Von Michael Kroha) Hohenstadter demonstrieren gegen Schließung ihrer Volksbank-Filiale (Foto: Von Michael Kroha) Hohenstadter demonstrieren gegen Schließung ihrer Volksbank-Filiale (Foto: Von Michael Kroha) Hohenstadter demonstrieren gegen Schließung ihrer Volksbank-Filiale (Foto: Von Michael Kroha) Hohenstadter demonstrieren gegen Schließung ihrer Volksbank-Filiale (Foto: Von Michael Kroha) Hohenstadter demonstrieren gegen Schließung ihrer Volksbank-Filiale (Foto: Von Michael Kroha) Hohenstadter demonstrieren gegen Schließung ihrer Volksbank-Filiale (Foto: Von Michael Kroha) Mit Plakaten, Lautsprechern und Mikrofon wollen rund 100 Hohenstadter ein Zeichen setzen. (Foto: Fotos: Kroha) Hohenstadter demonstrieren gegen Schließung ihrer Volksbank-Filiale (Foto: Von Michael Kroha) Hohenstadter demonstrieren gegen Schließung ihrer Volksbank-Filiale (Foto: Von Michael Kroha) Hohenstadter demonstrieren gegen Schließung ihrer Volksbank-Filiale (Foto: Von Michael Kroha) 1 von 1

Die sechs Suppinger können es sich schlicht nicht vorstellen, dass es – um für die Zukunft gerüstet zu sein – rein betriebswirtschaftlich für die Genossenschaftsbank keinen anderen Ausweg gibt, als jenen, die Suppinger Filiale (aber auch die Türkheimer und Hohenstadter) zu schließen. Friedrich Hetterich verweist darauf, dass sich die Kosten in Suppingen angesichts zuletzt sowieso nur wenigen Öffnungstagen für die Bank in Grenzen halten dürfte. Außerdem gehöre ihr das Gebäude schon lange. Und: So dramatisch-schlecht könne es doch gar nicht stehen um die Bank, immerhin werde immer noch eine Dividende von drei bis vier Prozent ausgezahlt. Suppingen als Bauernopfer?

So fühlen es die Initiatoren. Abermals werde die Gemeinde „abgewertet“. Heinz Proksch fasst das vorherrschende Gefühl zusammen: „Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan.“

Bessere Wahl Berghülen?

Vor vielen Jahren hatten die Suppinger die Wahl: Soll ihre Bank der Volksbank Berghülen oder der Volksbank Laichinger Alb angehören? Die Mehrheit sprach sich damals für Laichingen aus. „Womöglich war das die falsche Wahl“, sagt Hansjörg Götz.

Nicht nur bei ihm sitzt die Enttäuschung tief. Vor allem wegen der Art, wie die Schließung den Genossen in Suppingen mitgeteilt wurde: per Brief, in dem auch keine konkreten Hilfen angeboten worden seien für Menschen, für die es ohne Bank schwer ist, an Bargeld zu kommen.

Die Versammlung, die jetzt ansteht, die hätte im Vorfeld stattfinden müssen. Walter Strohm

„Die Versammlung, die jetzt ansteht“, sagt Walter Strohm und meint damit die erhoffte Mitgliederversammlung, „die hätte im Vorfeld stattfinden müssen“. Dies wäre der korrekte Weg für eine Genossenschaftsbank gewesen. In einer solchen gilt: Jeder Teilhaber (Genosse) ist mit einem oder mehreren Geschäftsanteilen an der Bank beteiligt und kann, so steht es auch auf der Bank-Homepage, an demokratischen Entscheidungsprozessen mitwirken.

Einer Privatbank ohne Verwurzelung in der Region hätte man es eher nachgesehen – weil man es von einer solchen vielleicht gar nicht anders erwartet –, hätte sie sich ähnlich aus der Affäre gezogen. Doch für eine Genossenschaftsbank müsse gelten: Sie ist für ihre Genossen da. An erster Stelle dürfe eben nicht der Profit stehen.

Seit Freitag hat die Volksbank-Filiale in Hohenstadt geschlossen. Rund 100 Menschen haben am Donnerstagabend gegen diese Entscheidung demonstriert.

Sollte sich die Volksbank von diesem Prinzip verabschieden, dann sehen die Suppinger Genossen auch keinen wirklichen Grund mehr, ihre Bankgeschäfte überhaupt noch bei der Volksbank abzuwickeln. Welchen Vorteil biete diese dann noch gegenüber Privatbanken, wenn sie sich aus der Fläche zurückziehe? In der Vergangenheit habe man eben aus diesem Grund auch die Suppinger Volksbank aufgesucht; weil es eben „die eigene“ Bank war – „auch wenn es woanders vielleicht ein Prozent mehr gab“, wie Heinz Proksch sagt.

Sorgen in Umlandgemeinden

Und was sagt die Bank? Vorstand Ralf Schiffbauer sichert auf SZ-Anfrage zu, dass die Bank „dem Informationsbedürfnis“ der Mitglieder in Suppingen, Hohenstadt und Türkheim nachkommen werde. Über die Form und Termine sollen die Mitglieder in den nächsten 14 Tagen informiert werden.

Hingegen geht er nicht ein auf die ebenfalls von der SZ gestellte Frage: Wie sicher sind die verbliebenen acht Standorte der Bank? Die Suppinger Gruppe kann sich nämlich vorstellen, dass es bei den drei jüngsten Schließungen nicht bleiben werde. Sie berichten von Anrufern aus anderen Gemeinden, die sich bei ihnen gemeldet hätten. In denen gibt es zwar noch eine Volksbank-Filiale; Bürger und Kunden dort würden sich aber fragen: „Sind wir als nächstes dran?“

Mehr entdecken: So begründet die Volksbank Laichinger Alb die Schließung von drei Geschäftsstellen

Dass sich das Rad in Suppingen noch gänzlich zurückdrehen lässt, glauben die Unterschriftensammler nicht. Sie empfinden es allerdings als „Abspeisung“, dass ihnen von der Bank jetzt angeboten wurde, ein EC-Cashgerät in einem Laden in Suppingen zu installieren. Geld gibt’s dann aber nur, wenn das Geschäft geöffnet hat. Was sie aber für durchaus realistisch halten: Dass die Bank wieder für ein paar wenige halbe Tage in der Woche öffnet. Ebenfalls als „Frechheit“ bezeichnet es Günter Stucke, dass Suppinger Kunden aus Sicht der Bank ihre Geschäfte nun ausgerechnet in Feldstetten abwickeln sollen.

Der Bankvorstand darf sich auf einiges gefasst machen bei einer möglichen Versammlung. Die fünf Herren im ersten Stock des Rathauses – Ortsvorsteher Kühnle musste weiter – schütteln den Kopf, als einer aus der Runde zum Schluss des Treffens die Schlagworte zitiert, mit der die Bank wirbt. „Offenes Miteinander“, „Vertrauen schaffen“. Es scheint, als habe die Bank zumindest in Suppingen einen Großteil ihres Kredits verspielt.