Eltern sollen Essen online ordern

Bis zu einem Fünftel des zubereiteten Schulessens wird derzeit in Laichingen weggeschmissen. Das soll sich ändern. Die Laichinger Stadträte haben bei ihrer Sitzung am Montag die Einführung eines neuen Systems der „Schulverpflegungsleistungen“ beschlossen. Gekocht werden soll dann nur, was vorher bestellt worden ist.

Hintergrund des neuen Systems, das zum neuen Schuljahr 2017/18 startklar sein soll, ist jedoch nicht der derzeit anfallende Essensmüll, sondern eine Vergabeordnung. Diese besagt, dass die Lieferleistung der Schulverpflegung von Kommunen alle vier Jahre neu ausgeschrieben werden muss. Der aktuelle Vertrag mit dem Caterer „CJD Bläsiberg“ besteht schon seit mehr als vier Jahren.

Aktuell gibt der Bläsiberg täglich die Mittagessen für Schüler im Cube und in der Jahnhalle aus. Und es ist möglich, dass der Bläsiberg auch bei der neuen Ausschreibung wieder zum Zug kommt (der neue Vertrag erstreckt sich dann auf vier Jahre). Einhalten müssen interessierte Essenslieferanten jedoch ein von der Stadtverwaltung erstelltes Leistungsverzeichnis, das die Laichinger Räte nun beschlossen haben.

Neu dabei: Die Bestellung und Abrechnung der Schulessen soll künftig elektronisch erfolgen, über ein „internetbasiertes“ System. Eltern können die Essen dann für ihre Kinder auswählen, bargeldlos bezahlen und die Schüler holen die Essen dann an der Theke ab. Registriert wird dies dann über einen Chip oder Ähnliches. Nicht nur bequemer für die Nutzer, sondern auch für den Caterer. Denn dieser braucht dann nur noch die Portionen zu kochen, die bestellt worden sind. Die Speisen müssen außerdem täglich frisch hergestellt werden und die Schüler sollen die Wahl haben zwischen täglich mindestens zwei „Menülinien“.

Aktuell rechnet der Bläsiberg rund 20 000 Essen im Jahr mit der Stadt ab. Der ein oder andere Stadtrat zeigte sich über diese Zahl erschrocken. Denn umgerechnet auf die rund 2000 Laichinger Schüler stellt sich jeder Schüler im Jahr lediglich nur zehn Mal in der Essensschlange an. Joachim Reif (CDU) fragte, ob sich das Angebot angesichts dieser mauen Nachfrage überhaupt lohne. Nach Ansicht von Bürgermeister Klaus Kaufmann auf jeden Fall. „Wir wollen, dass die Schüler ein ausgewogenes Essen erhalten und nicht nur Fastfood.“ Zudem hätten nicht alle die Möglichkeit, in der Mittagspause daheim zu essen.

Ausgegeben werden soll der Mittagstisch auch künftig von den freiwilligen Helfern, die dies schon seit mehreren Jahren tun. Der Caterer selbst muss hier nicht dabei sein. Wie viel die Menüs künftig kosten, hängt von den nun eingehenden Angeboten ab. Jedes Mahl wird die Stadt aber zunächst wie bisher mit einem Euro bezuschussen. Im September wollen sich die Gemeinderäte für einen neuen Anbieter entscheiden.