Eltern protestieren im Sitzungssaal

Zahlreiche junge Eltern aus Machtolsheim haben in der Sitzung des Laichinger Gemeinderats am Montag gegen Betreuungspläne der Stadtverwaltung protestiert. Diese sahen vor, neue Plätze für Kindergarten- und Krippenkinder in allen Teilorten und in der Kernstadt, aber nicht in Machtolsheim, zu schaffen. Gerade aber dort ist der Bedarf am größten. Ihr Appell fruchtete nicht. Ab Herbst müssen einige von ihnen ihre Kinder womöglich in andere Orte zur Betreuung fahren.

Um dem aktuellen Unmut junger Eltern in Machtolsheim Nachdruck zu verleihen, stand Ev-Katrin Kienle zu Beginn der Gemeinderatssitzung auf und ergriff das Wort. Die Sprecherin der Machtolsheimer Kindergarteneltern forderte Verwaltung und Stadträte in der Bürgerfragestunde auf, von ihrer Lösung abzurücken, wie dem Platzmangel in Kindergärten und Krippen begegnet werden soll. Danach sollten neue Plätze zunächst in Laichingen, Suppingen und Feldstetten geschaffen werden. Nicht aber in Machtolsheim. Dies könnte bedeuten: Machtolsheimer Kinder müssten in andere Orte gefahren werden, zum Nachtteil von Eltern wie Kindern. Und zum Ärger von Ev-Katrin Kienle und den anderen Machtolsheimer Eltern.

Hintergrund: In Laichingen gibt es unterm Strich zu wenige Betreuungsplätze für Krippenkinder unter drei Jahren (U3), aber auch für Kinder ab drei (Ü3). Laut Stadtverwaltung gibt es in der Gesamtstadt derzeit 55 Krippenplätze (U3) und 398 Kindergartenplätze. Doch zuletzt hätten sich „dramatische Veränderungen“ ergeben, so Bürgermeister Klaus Kaufmann, was den künftigen Bedarf angeht. Laut statistischem Landesamt werden in Laichingen im Jahr 2025 nämlich schon 107 Krippenplätze benötigt, was in diesem Bereich eine Verdoppelung bedeutet, und 429 Kindergartenplätze. Grund: Vermehrter Zuzug und steigende Geburtenzahlen. Dass die Gesamtstadt wächst und weiter wachsen wird, auch wegen des Bahnhofs Merklingen, sehen alle Beteiligten als erfreulich an. Doch fehlende Betreuungsplätze sind ein Problem für Eltern und Stadt. Dabei hat es sich Laichingen explizit auf die Fahnen geschrieben hat, kinderfreundlich zu sein.

„Maximum herausgepresst“

Was Ev-Katrin Kienle kritisierte: Die Verwaltung sei sehenden Auges in den Engpass hineingelaufen, habe nur reagiert, statt agiert. Dass es wieder mehr Kinder gibt, die betreut werden müssen, sei schon länger bekannt. Bis zuletzt sei aus dem Machtolsheimer Kinderhaus „Pusteblume“ aber immer nur „das Maximum herausgepresst“ worden, satt rechtzeitig nach Alternativen zu suchen. Folge: Der Kindergarten (drei altersgemischte Gruppen) ist voll belegt. Im aktuellen Jahr kann der Bedarf in Machtolsheim gerade noch abgedeckt werden. Doch schon ab Herbst fehlen wohl zwei Plätze.

Immer wieder erntet Ev-Katrin Kienle für ihre Ausführungen im Gemeinderat Applaus der anderen Machtolsheimer Eltern. Sogar ein Säugling ist mit dabei.

Die Strategie, die Verwaltung und Gemeinderat fahren, ist zweigleisig. Kaufmann erklärte, dass man für das kommende Kindergartenjahr „schnell reagieren“ müsse, gleichzeitig im Sommer aber in die Beratung einsteigen wolle, um „langfristige Lösungen“ zu finden. Dahinter stehen auch die Machtolsheimer Eltern. Sie fordern aber unmissverständlich: Machtolsheim benötigt auf lange Sicht auf jeden Fall einen An- oder Neubau. Anders sei es nicht vorstellbar, wie die verhältnismäßig vielen Kinder vor Ort adäquat betreut werden können. Schon jetzt stecke der Teilort bei der Art der Betreuung zurück. Es gibt keine Ganztagesbetreuung, kein Mittagessen, und es können Kinder erst ab zwei Jahren betreut werden.

Verschärfte Prognose

Warum die Not in Machtolsheim besonders groß ist, belegen Zahlen: Allein hier werden so viele Kinder im Kindergarten angemeldet, wie in Feldstetten und Suppingen zusammen. Derzeit sind 64 Plätze in der Pusteblume belegt, in den anderen beiden Teilorten sind es insgesamt 62. Verschärft die Prognose ab Herbst: 69 Plätze werden in Machtolsheim benötigt, lediglich 56 in Suppingen und Feldstetten gemeinsam.

Mehrheitlich beschlossen worden sind am Montag zunächst nur kurzfristige Maßnahmen. Sich enthalten oder dagegen gestimmt haben die Vertreter im Gemeinderat aus Machtolsheim. Auch Ortsvorsteher Jochen Sinn bezog Position: Es könne nicht sein, dass Machtolsheimer Eltern ihre Kinder in andere Orte fahren müssen. „In anderen Städten mag dies vielleicht zumutbar sein. Aber dafür leben wir auf dem Land.“ Es könnte nun trotzdem so kommen. In Machtolsheim wird nämlich zunächst kein zusätzlicher Platz geschaffen.

Tagesmütter als Option

Beschluss: Im katholischen Kindergarten „Regenbogen“ in der Kernstadt soll zum Bedarfszeitpunkt eine Kleingruppe aufgestockt werden, ebenso im Kindergarten „Auf dem Berg“ Feldstetten. Außerdem soll im Suppinger Kindergarten „Albzwerge“ eine Krippengruppe neu eingerichtet werden, und zusätzlich eine „Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen“. Als Betreuer würden in Letzterer Tagesmütter fungieren. Befinden könnte sich diese Kindertagespflege im ehemaligen Feldstetter Delau-Kindergarten. Das Gebäude gehört der Stadt, das spart Geld.

Ob Machtolsheimer Eltern ihre Kinder (unter drei) ab Herbst in andere Teilorte oder die Kernstadt fahren müssen, steht abschließend allerdings noch nicht fest, weil An- oder Abmeldungen auch kurzfristig noch möglich sind. Hingegen wohl schon: Nach Feldstetten sollen sie sich nicht auf den Weg machen müssen, da lägen Suppingen oder Laichingen näher. Zumindest sahen dies einzelne Räte so.

Eine – erste – Absage bekamen die Machtolsheimer Eltern am Montag hinsichtlich eines geäußerten Wunsches, die Kinder übergangsweise in einem mobilen Raummodul neben den Kindergarten unterzubringen. Bauamtschef Günter Hascher hatte Kosten von bis zu 300 000 Euro errechnet. Zu teuer für die klamme Stadt, sagte Kämmerer Thomas Eppler. Immerhin: Laut Beschluss soll diese Möglichkeit weitergehend untersucht werden. Und auch, ob es statt in Feldstetten in der Kernstadt oder in Machtolsheim – auch ein Wunsch der Eltern – Räume für die zusätzliche „Kindertagespflege“ durch Tagesmütter gibt.

Mit gemischten Gefühlen verließen die rund ein Dutzend Macholsheimer Eltern schließlich die Sitzung wieder. Was sie hoffen: Dass im Sommer Nägeln mit Köpfen gemacht werden, und der Standort Machtolsheim ausgebaut wird. Ansonsten, so prophezeit Ev-Katrin Kienle, würden noch mehr Machtolsheimer Eltern ihre Kinder auswärts in anderen Gemeinden betreuen lassen. Dies sei schon der Fall und das sei „unbefriedigend“.