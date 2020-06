Elfjährige fährt mit Rad in Laichingen auf ein Auto auf

Eine Elfjährige ist am Donnerstag in Laichingen mit einem Auto zusammengestoßen – und wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Elfjährige kurz nach 11 Uhr in der Hirschstraße in Richtung Widmannstraße. Auf der abschüssigen Strecke fuhr sie laut Polizei nahezu in der Mitte der Straße. Dabei stieß sie fast mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Im weiteren Verlauf fuhr sie nahezu ungebremst in den Kreuzungsbereich zur Wilhelmstraße ein, heißt es weiter.

Kind trug keinen Radhelm

Vor ihr fuhr ein 70-Jähriger in einem Mercedes, der gerade nach links in die Wilhelmstraße abbog. Das Kind konnte laut Polizei nicht mehr bremsen und fuhr dem Mercedes hinten in die Seite. Die Elfjährige stürzte und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Einen Radhelm trug das Kind nicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro.