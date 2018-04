Einsegnung bei der evangelisch-methodistischen Kirche

Fünf Jugendliche haben am Sonntag in der evangelisch-methodistischen Kirche in Laichingen ihre Einsegnung gefeiert. Dies waren (neben links Pastor Philipp Züfle) Maik Enderle, Hanna Wörz, Niklas Wörz, Sarah Högerle und Max Konrad; rechts: Jugendreferentin Caro Springer. Eineinhalb Jahre waren die Jugendlichen mit einem Team um Pastor Philipp Züfle und weiteren Jugendlichen aus den Gemeinden Metzingen und Pfullingen zusammen. Sie trafen sich samstags einmal im Monat, um Fragen zum christlichen Glauben und des Lebens nachzugehen. Auch Spaß „und coole Aktionen“ kamen nicht zu kurz.

Die knapp 200 Besucher des Fest-Gottesdienstes erlebten eine locker-tiefgründige Stunde, bei der es um die Frage ging, „wie Menschen gut ausgerüstet für den Lebensweg sind“, teilt die evangelisch-methodistischen Kirche mit. Die Jugendlichen berichteten von einem Thema, das sie behandelt hatten. So gab es Impulse zu den Themen Bibel, Sucht, Beziehung zu Gott, Flüchtlinge und Nachfolge. Nach dem Gottesdienst freuten sich alle bei einem Sektempfang am schönen Wetter und den guten Gedanken aus dem Gottesdienst.

Was ist die Einsegnung? Die Einsegnung ist der feierliche Fest-Gottesdienst zum Abschluss des kirchlichen Unterrichts in der evangelisch-methodistischen Kirche. Zur Orientierung fürs Leben besprechen Jugendliche ohne Vorbedingung und ohne daraus resultierende kirchliche Bindung Fragen des christlichen Glaubens und des verantwortlichen Lebens.