Eine Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Autos

Eine Verletzte ist die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen zwei Autos am frühen Morgen in Laichingen.

Kurz vor 6.30 Uhr bog eine 46-Jährige mit ihrem VW von der Eberhardstraße in die Geislinger Straße ab. Dabei übersah sie nach Mitteilung den von links kommenden 56-Jährigen mit seinem Hyundai. Die beiden Autos stießen zusammen. Dadurch erlitt die 46-Jährige leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte die Farau in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf etwa 8000 Euro. Auf die Verursacherin kommt nun eine Anzeige zu, berichtet die Polizei.