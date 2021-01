Eine Kirchengemeinde, zwei Ehrungen

Die Kirchengemeinde Feldstetten ehrte zwei langjährige Mitarbeiter: Wolfgang Mutschler für 50 Jahre als Organist in der Galluskirche in Feldstetten sowie Manfred Schmoll für 30 Jahre als Kirchenpfleger (Finanzen).

Mit zehn Jahren begann Wolfgang Mutschler Orgel zu spielen, mit elf Jahren hat er schon die Lieder im Kindergottesdienst begleitet: Seine Mutter weiß noch genau, wie der damalige Pfarrer Roos auf sie zugekommen ist, als es keinen Organisten mehr in Feldstetten gab. „Pfarrer Roos meinte, dass Wolfgang doch sehr musikalisch wäre und der gut das Orgeln lernen könnte.“ So fuhr sein Vater ihn jeden Samstagnachmittag nach Münsingen zum Orgelunterricht, auch mitten in der Heuernte. Seine erste große Herausforderung hatte er als 13-Jähriger, als er an der Konfirmation seiner 14-jährigen Alterskameraden spielte. Über zehn Jahre spielte er allein als junger Mann und später Familienvater jeden Sonntag im Gottesdienst in Feldstetten. Erst als Pfarrer Nonnenmacher die Pfarrstelle in Feldstetten übernahm, kam mit der Pfarrersfrau eine weitere Organistin dazu.

Der Kirchengemeinderats-Vorsitzende Andreas Schmutz dankte Wolfgang Mutschler im für seinen treuen und langjährigen Dienst und wies darauf hin, dass Wolfgang Mutschler viel seiner freien Zeit geopfert hat, um die Musikstücke auf der Orgel einzuüben, und dass es im Winter auf der Orgelbank auch recht kalt sei. Schmutz betonte, er werde als Vorsitzender des Kirchengemeinderates wohl kein zweites Mal einen Mitarbeiter für 50 Jahre ehren können, deswegen sei dieser Tag schon etwas ganz besonderes. Manfred Schmoll überreichte als Dank der Kirchengemeinde einen Geschenkkorb, den er wie vor 50 Jahren mit besonderen Delikatessen zusammen stellte.

Überrascht war Manfred Schmoll, dass er auch einen Geschenkkorb, den das Team vom Dorfladen zusammengestellt hat, überreicht bekam. Schließlich ist der Betriebswirt schon seit 30 Jahren im Nebenberuf der Finanzminister der Kirchengemeinde. Da er tagsüber häufig beruflich unterwegs war, mussten oftmals die Überweisungen spät in der Nacht geschrieben werden, aber die Kasse stimmte laut Kirchengemeinde stets auf Heller und Pfennig. Beide Jubilare bekräftigen, dass sie sich gerne in die Kirchengemeinde mit ihren Gaben einbringen und dankten der Gemeinde für die gute Unterstützung.