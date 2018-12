Ohne Beute ist ein Unbekannter am Dienstag in Machtolsheim geflüchtet. Er wollte wohl die Abwesenheit der Bewohner ausnutzen. Zwischen 16.30 und 18.30 Uhr gelangte der Einbrecher auf das Grundstück in der Veilchenstraße. Er hebelte ein Fenster auf, gelangte aber nicht ins Innere. Vermutlich wurde rt durch einen heimkehrenden Bewohner gestört. Ohne Beute flüchtete er. Die Laichinger Polizei sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf.