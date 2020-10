Einbrecher waren in Feldstetten unterwegs

Einbrecher haben ein Einfamilienhaus in Feldstetten heimgesucht. Das stellten die Bewohner am Freitagabend fest.

Am Freitag wurde die Polizei gegen 20.25 Uhr nach Feldstetten in die Berggasse gerufen. Die Bewohner eines Einfamilienhauses waren zu dieser Zeit nach Hause gekommen und hatten feststellen müssen, dass Unbekannte in ihr Haus eingedrungen waren und alles durchwühlt hatten.

Die unbekannten Täter hatten im Erdgeschoss ein Fenster aufgehebelt, so waren sie in das Haus gelangt. Die Ehinger Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Nachbarn befragt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07391/5880 entgegen.