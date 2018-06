Einbrecher stehlen Stromaggregat und Wanduhr aus Gartenhütte

Einbrecher haben in der Zeit von Montag auf Dienstag in Laichingen ein Stromaggregat aus einem Gartenhaus gestohlen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Am Dienstag kurz nach 13 Uhr bemerkte ein Zeuge im Gewann Steinelau im Ortsteil Machtolsheim den Verlust: ein Stromaggregat und eine Wanduhr fehlten. Schnell stellte er fest, dass Unbekannte in das Gartenhaus eingebrochen waren. Dazu brachen die Diebe einen Fensterladen auf und stiegen durch das offene Fenster in die Hütte ein.

Am Montag um 14 Uhr war der Zeuge zuletzt in dem Gartenhaus gewesen. Die Ermittler vom Polizeiposten Laichingen (Telefonnummer 07333-950960) sind jetzt auf der Suche nach den Einbrechern.