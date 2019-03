Einbrecher stehlen Haushaltsgeräte

Einbrecher haben Donnerstagnacht Haushaltsgeräte aus einem Gebäude gestohlen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, drangen die Unbekannten zwischen 3 und 4 Uhr in das Haus in der Weite Straße ein. Sie brachen eine Tür auf und gelangten so ins Innere. In einem Lagerraum fanden sie die Haushaltsgeräte. Die machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ermittler vom Polizeiposten Laichingen (Telefon 07333/950960) suchen nun die Einbrecher.