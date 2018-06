Einbrecher stehlen Geld aus Laichinger Wohnung

Unbekannte sind am Montag in eine Wohnung in Laichingen eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, nahmen die Diebe Geld mit.

Zwischen 16.30 und 19.30 Uhr hebelte ein Unbekannter ein Fenster im Alemannenweg auf. Er stieg durch das Fenster in das Haus. Dort nahm er Geld an sich. Das Polizeirevier Ehingen ermittelt.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Einbrecher das Haus durch die Tür zur Terrasse verließ. Spezialisten sicherten die Spuren der Tat. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen: Wer hat am Montagnachmittag oder -abend in Laichingen verdächtige Personen gesehen? Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst Hinweise geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier in Laichingen unter der Telefonnummer 07333/950960 entgegen.