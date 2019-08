Einbrecher kommt nicht weiter

Keine Beute gemacht hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in Laichingen. Wie die Polizei berichtet, machte sich der Täter an einem Haus im Höhenweg zu schaffen. Gegen 23 Uhr habe er ein Lichtschachtgitter abgehoben, dann die Scheibe eines Kellerfensters eingeschlagen. Jetzt erkannte der Unbekannte, dass er so nicht ins Haus kommt. Deshalb gab er auf, vermutet die Polizei. Die ermittelt und sucht den Unbekannten. Hinweise bitte an die Polizei unter 07333 / 950960.