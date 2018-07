Einbrecher klaut Kinderschaukel aus Geräteschuppen

Ein Einbrecher hat im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend ein Notsromaggregat, Werkzeug sowie eine Kinderschaukel aus einem Geräteschuppen in Machtolsheim gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bemerkte ein Zeuge am Montagabend gegen 18.20 Uhr die Einbruchspuren an dem Schuppen im Schrebergarten.

Demnach war der bislang unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend in der Kleingartenanlage bei der Heidehofstraße. Er war in den Garten gegangen und hatte die Tür an dem Schuppen aufgebrochen. Darin suchte er nach Brauchbarem.

Ein Notstromaggregat, Werkzeug und eine Kinderschaukel nahm er mit. Seine Spuren blieben jedoch am Tatort. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeiposten Laichingen (0731/1880) erste Hinweise auf den Täter.