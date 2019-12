Einbrecher an Heiligabend auf Tour

Unbekannte sind am Heiligen Abend in einen Lagerraum in Laichingen eingebrochen. Auf Elektrowerkzeug hatten es die Einbrecher am vergangenen Dienstag abgesehen. Zwischen 18.30 und 19.20 Uhr brachen die bislang unbekannte Täter in den Lagerraum einer Firma im Höhleweg ein. Mit einer Schubkarre transportierten die Diebe ihre Beute zu einem nahegelegenen Parkplatz, wo sie es in ein Fahrzeug umluden. Der Wert des Diebesgutes und der entstandene Schaden lässt sich noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Ehingen sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.