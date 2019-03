Ein zwiespältiger Antisemit

Wissenswertes konnten die Besucher eines Doppelvortrags über eine Freundschaft zweier Schriftsteller mit Laichinger Wurzeln jüngst im Rössle erfahren. Heinz Surek und Heinz Pfefferle beleuchteten Leben und Werk der Literaten und Historiker Gottlob Friedrich Hummel und Christian August Schnerring.

Beide sind sie in Laichingen geboren, der eine 1869, der andere ein Jahr später. Beide gingen sie hier zur Schule, in die damalige Mittelschule. Beide besuchten bereits mit 14 Jahren ein Lehrerseminar, und wenige Jahre später, noch nicht einmal 20-jährig, wurden sie als „Unterlehrer“ in den Volksschuldienst aufgenommen. In ihren Wirkungsorten beschäftigten sie sich eingehend mit der dortigen Ortsgeschichte und veröffentlichten ihre Schriften und Bücher, die sie gegenseitig in den lokalen Zeitungen rezensierten, natürlich voll des Lobes über das „gelungene Werk“ des Freundes.

Heinz Surek zeichnete ein doppeltes Bild von Gottlob Friedrich Hummel. Da war zum einen vom fleißigen und gütigen Schulmeister in Laichingen, Feldstetten, Blaubeuren, Glattern, Altensteig, Gaugenwald im Schwarzwald und vor allem in Ebingen die Rede, vom hoch verehrten Ebinger Chronisten, Stadtrat, Literaten und Ehrenbürger. Zum anderen berichtete der Referent mit Hilfe von Unterlagen aus dem Stadtarchiv Albstadt-Ebingen über Hummels nationale Begeisterung im Ersten Weltkrieg, über das flammende Bekenntnis zum „Führer“ Adolf Hitler, den er als einen von Gott berufenen Retter Deutschlands sah. Allerdings habe diese Begeisterung in den Kriegsjahren nachgelassen, und nach dem Krieg habe Hummel geschrieben, Hitler sei „... uns’rem Vaterlande/Zum Fluch geworden und zur Schande“. Nicht die Verstrickung in den Nationalsozialismus vieler schwäbischer Schriftsteller werde gebrandmarkt, sagte Surek, sondern die Schönfärberei der eigenen Schuld nach der Katastrophe, das Selbstmitleid, indem nur das eigene Los beklagt wurde, und überhaupt die „völlig unzureichende und miserable Aufarbeitung“ der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft.

„Wackere und edle Juden“

„Nicht schon wieder Schnerring!“, so mutmaßte Heinz Pfefferle, würden viele bei der Ankündigung seines Vortrags gedacht haben. Davon war aber beim Publikum im Rössle-Saal nicht die Rede, denn der Referent konnte eine ganze Reihe neuer Gesichtspunkten präsentieren. Man dürfe Schnerring nicht auf die Jahre 1916 bis 1918 reduzieren, in denen er mit der Veröffentlichung „seiner“ judenfeindlichen „Laichinger Hungerchronik“, die sich später als Fälschung herausgestellt hat, landesweite Beachtung gefunden habe. Vielmehr müsse man alle schriftlichen Äußerungen untersuchen, und dann stelle man fest, dass es „unterschiedliche Phasen des Antisemitismus bei Schnerring in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen“ gebe. So würden in dem 1905 erschienenen Roman „Heinz von Craislheim“ neben den „verachtungswürdigen Schacherjuden“ auch ausgesprochen positiv geschilderte „wackere und edle Juden“ beschrieben, denen der Autor Sympathie und Achtung entgegenbringe. Die Textstellen zeigte Heinz Pfefferle dem Publikum im Großbild auf der Leinwand.

In Schnerrings zweitem Roman, „Die Martinsvögel“ (1923), aus einer Zeit des Judenhasses, man denke nur an die Morde an Außenminister Walter Rathenau und Matthias Erzberger, den viele auch für einen Juden hielten, finde sich keine einzige antisemitische Stelle, so Pfefferle. Dies könne man von anderen Autoren, unter ihnen Thomas Mann, Theodor Fontane, Isolde Kurz, nicht behaupten.

Günther Wahl bedankte sich bei Heinz Pffefferle, dass er Christian August Schnerring „in ein anderes Licht gerückt“ habe. „Ich sehe ihn jetzt anders als vor einer Stunde“, sagte Wahl.