Ein unvergessliches Wochenende für den TSV

Am zweiten November-Wochenende konnten die Laichinger Handballer*innen alle Spiele für sich entscheiden. Die Ergebnisse im Einzelnen:

Männer 1 - TV Gerhausen 31:22 (Es spielten: T. Sandkuhl (8), K. Kneer (7), J. Arnold (4), N. Stuhlinger (3), J. Riek (2), F. Lehner (2), M. Kirsamer (2), M. Tristram (1), C. Ströhle (1), J. Arnold (1), M. Rehm (Tor), J. Kneer, B. Hiller (Tor), N. Cesljar).

Männer 2 - SV Lonsee 27:25 (Es spielten: T. Sandkuhl (7), J. Arnold (5), C. Ströhle (4), B. Steeb (3), T. Rauschmaier (3), P. Mangold (2), L. Holzapfel (2), P. Offermann (1), R. Schiele, M. Rehm (Tor), T. Kiefer, T. Kehm (Tor), V. Gargavanis, N. Cesljar).

Damen - SV Bad Buchau 21:20 (Es spielten: A. Schiele (4), A. Tröger (3), K. Stuhlinger (3), S. Kuhn (3), K. Waldbaur (2), J. Lang (2), E. Schneider (1), M. Ruml (1), A. Mangold (1), L. Loritz (1), M. Napoleone, M. Müller (Tor), T. Mahler, S. Hilsenbeck).

Männliche B-Jugend - TG Bad Waldsee 29:25 (Es spielten: L. Schiele (5), B. Maier (5), J. Harscher (5), M. Krämer (4), J. Kohnle (4), M. Berweck (3), E. Kosovac (2), A. Göttel (1), F. Spann (Tor), L. Mangold, M. Heisch, F. Harscher).

Männliche C-Jugend - BW Feldkirch 21:18 (Es spielten: F. Harscher (8), J. Schmidt (6), M. Hiller (4), N. Sabitzer (2), A. Bartuli (1), M. Slatinac (Tor), S.Schneider (Tor), M. Rehm, L. Ott, N. Mangold, L. Bartuli).

Weibliche C-Jugend - TG Biberach 27:25 (Es spielten: L. Schmidt (14), K. Rübsteck (7), A. Schwenkedel (2), A. Kula (2), F. Napoleone (1), J. Maier (1), R. Schneider, L. Oesterle, C. Badowsky (Tor).

Gemischte D-Jugend - TSV Bernstadt 33:18 (Es spielten: L. Bartuli (11), M. Hiller (10), M. Slatinac (7), M. Rehm (3), F. Töller (1), N. Sabitzer (1), S. Schneider, H. Schmid, L. Laichinger, M. Haag, N. Berweck, B. Autenrieth).

Ein großes Dankeschön geht an alle Zuschauer, die die Spieler*innen in der Halle angefeuert haben.

Am So, 20. November um 17:00 Uhr spielen die Männer 1 gegen SG Burlafingen/Ulm in der Jahnhalle.

Folgende Mannschaften sind auswärts unterwegs:

Samstag, 19. November, 12:00 Uhr: männliche B-Jugend - HSG Illertal; 16:20 Uhr: männliche C-Jugend - TSG Ailingen; 17:00 Uhr: Damen - SV Uttenweiler;

Sonntag, 20. November, 10:00 Uhr: gemischte D-Jugend - HSV Reinstett; 11:15 Uhr: weibliche C-Jugend - TV Gerhausen; 12:00 Uhr: männliche C-Jugend - TSG Leutkirch; 15:15 Uhr: weibliche A-Jugend - HSG Langenau/Elch.