Ein Unentschieden und drei deutliche Niederlagen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nur einen Zähler gab es am vergangenen Spieltag für die vier spielenden TSV Mannschaften. Ein hart umkämpftes 8:8-Remis erzielte das dritte Herren Team am Trainingsabend in der Jahnhalle gegen den VFL Munderkingen II. Ruopp/Körner siegten mit 3:0 im Doppel gegen Lehnhardt/Krisp. Die anderen zwei Doppel gingen an die Gäste, es spielten Lehner/Stucke gegen Corvace/Armbruster 0:3 und Schmid/Hörsch gegen Beck/Ollesch 1:3. Kein Team konnte sich während der dreieinhalb Stunden Spielzeit entscheidend absetzten, so dass das Unentschieden am Ende doch gerecht war. An Position eins verlor Karlheinz Lehner zweimal. Deutlich besser machten es Dennis Stucke und Gerhard Ruopp, indem sie jeweils zweimal siegten. Joachim Körner, Peter Schmid und Gerhard Hörsch siegten und verloren je einmal. Das entscheidende Schlussdoppel verloren Lehner/Stucke denkbar knapp mit 2:3-Sätzen, was dann das 8:8 bedeutete. Mit jetzt zwei Niederlagen liegt man am Ende der Kreisliga C.

Die vierte Niederlage im vierten Saisonspiel kassierte das erste Herren Team beim Tabellenführer der Bezirksklasse, die SF Dornstadt, mit 1:9. Nach den Doppeln lag man gleich mit 0:3 im Rückstand, es spielten Schneidewind/Fischer gegen Herbert Schmid/Jonas Zeifang 3:0, Kühn/Orth gegen Philipp Wagner/Oliver Lehner 3:2 und Huber/Liebhardt gegen Thorsten Schmauder/Dennis Stucke ebenfalls 3:2. Den Ehrenpunkt für das Schlusslicht in der Tabelle holte Thorsten Schmauder durch einen klaren 3:0-Sieg über Liebhardt.

Ebenfalls die vierte Niederlage kassierte das erste Jungen U 19 Team in der Bezirksliga beim TSV Neu Ulm. Beim glatten 0:6 waren die TSV Jungs ohne Chance und haben die Rote Laterne inne. Das gleiche Schicksal erfuhr die dritte Jungen Mannschaft in der Kreisliga A. Im Derby beim TSV Berghülen setzte es ebenfalls eine glatte 0:6-Niederlage. In den zwei Doppeln spielten Silas Mangold/Samuel Mayer gegen Simon Wahl/Michel Wegst 3:1 und Timon Braun/Emil Österle gegen Jonathan Steeb/Jonathan Ruppel 3:0. Die restlichen vier Einzel gingen deutlich nach Berghülen.