Gerichtsprozess: Paar soll Mitbewohner gefoltert und getötet haben

Eine Frau und ein Mann aus Laichingen müssen sich vor dem Ulmer Landgericht verantworten. Dem 24-Jährigen und der 27-Jährigen wird zur Last gelegt, im vergangenen Juni ihren damals 31-jährigen Mitbewohner gefoltert und schließlich auch getötet zu haben. Die 3. Großen Strafkammer des Landgerichts hat sich auf einen umfangreichen Prozess mit 24 Zeugen eingerichtet.

Laut Anklage sollen der Mann, die Frau und das spätere Opfer in einer Wohngemeinschaft gelebt haben. Der 31-Jährige sei demnach der frühere Lebensgefährte der Frau gewesen, die im Zeitraum der zur Last gelegten Taten aber mit dem 24-Jährigen liiert gewesen sein soll. Die Frau soll ihren Lebensunterhalt durch finanzielle Zuwendungen des Ex und des aktuellen Partners bestritten haben.

Diese Konstellation funktionierte wohl bis zum vergangenen Mai. Ab Ende dieses Monats sei der 31-Jährige nicht mehr in der Lage gewesen, den finanziellen Forderungen der Frau nachzukommen, so die Anklage. Deswegen habe sie beschlossen, den Mann abzustrafen. Dafür habe sie ihren damals aktuellen Partner vorgelogen, der Ex habe sie angefasst, woraufhin der 24-Jährige bereit war, gewaltsam gegen den Ex vorzugehen.

Der Mann wurde erwürgt

Die beiden Angeklagten sollen den 31-Jährigen daraufhin in ihre Gewalt gebracht und zeitweise im Keller gefangen gehalten haben. Dort sollen sie den Mann gefoltert haben: Der 24-Jährige soll ihn gefesselt und auch mit einem Teleskopschlagstock geschlagen haben, während die Frau ihren Ex zumindest einmal geohrfeigt haben soll.

Die Misshandlungen sollen sich über mehrere Tage hingezogen und ein solches Ausmaß angenommen haben, dass der Gefangene Anfang Juni dringend ärztliche Hilfe gebraucht hätte. Aber anstatt einen Arzt oder den Rettungsdienst zu rufen, sollen die beiden Angeklagten beschlossen haben, den 31-Jährigen zu töten. Denn ihre Misshandlungen wären aufgeflogen, hätten sie Hilfe zu dem Mann gelassen. Also habe der 24-Jährige den Verletzten so lange gewürgt, bis dieser in Folge des Sauerstoffmangels im Gehirn starb.

Anklage spricht von „Verdeckungsmord“

Das Strafrecht unterscheidet bei Tötungsdelikten zwischen Totschlag und Mord. Diese Unterscheidung hat erheblichen Einfluss auf die Strafzumessung. So droht für Totschlag eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf, aber maximal 15 Jahren. Für einen Mord hingegen ist die lebenslange Freiheitsstrafe vorgesehen. Jedoch müssen für Mord sogenannte „Mordmerkmale“ vorhanden sein, beispielsweise „Habgier“, wenn jemand einen anderen tötet, um sich einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Im vorliegenden Fall geht die Anklage davon aus, dass die Angeklagten den Mann getötet haben, um vorangegangene Straftaten zu verdecken – gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Deswegen geht die Anklage von einem gemeinschaftlich begangenem Verdeckungsmord aus. Zudem wirft die Staatsanwaltschaft den Angeklagten gemeinschaftliche Freiheitsberaubung mit Todesfolge in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Die Angeklagten befinden sich in Untersuchungshaft.

Beim Prozessauftakt am Montagmorgen im Ulmer Landgericht sind die Zuschauerplätze komplett gefüllt. Das liegt aber nicht nur an dem großen Interesse, sondern auch daran, dass im Landgericht immer noch Abstandsregeln gelten, welche die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze einschränkt. Insgesamt hat die 3. Große Strafkammer sechs Verhandlungstage für das Verfahren angesetzt und 24 Zeugen sowie einen Sachverständigen geladen.