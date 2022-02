Ein neues Sitzpodest im Foyer der AFRS

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf die Frage, was sie derzeit am meisten störe, zeigten die Klassensprecher der Jahrgangsstufen 5 bis 10 auf dem diesjährigen SMV-Tag schnell Einigkeit: Die fehlenden Sitzgelegenheiten im Foyer der Anne-Frank-Realschule würden fehlen. Dem wurde nun Abhilfe geschaffen. In einem Auswahlprozess zwischen den Schülersprechern, dem Hauspersonal und der Schulleitung wurde mit den mobilen Sitzpodesten schnell ein Favorit ausfindig gemacht.

Über 1000 Euro Zuschuss steuerte für dieses Schülerprojekt die Firma Hannusch Industrieelektronik GmbH bei. Am Montag überzeugte sich Claudia Hannusch, Geschäftsführerin des langjährigen Kooperationspartners der Schule, vor Ort von der Anschaffung und zeigte sich begeistert. Zudem hatte sie noch eine große Auswahl an Leckereien für die Schüler und das Lehrpersonal im Gepäck. Als Dankeschön für die großartige Spende erhielt sie ein Blumenstrauß sowie eine Dankeskarte der SMV.

Bereits in den ersten Tagen fand das Sitzpodest sehr großen Anklang – die Plätze sind bei Groß und Klein heiß begehrt.