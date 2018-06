Ein Neuer steht an der Seitenlinie

Nur zu gern würde Avdullah Hajzeraj seine Fußballschuhe schnüren und mit den Aktiven der Herrenmannschaft des SV Feldstetten den Ball hin und her passen, denselben seinen Gegnern abluchsen und im Idealfall ein Tor erzielen. Der 33-Jährige aus Münsingen aber ist zum Zuschauen verdammt. Denn eine Verletzung an der Achillessehne hindert ihn derzeit daran, sportlich aktiv zu werden und so in das Spielgeschehen einzugreifen. Avdullah Hajzeraj muss sich jedoch an diese Rolle gewöhnen: Schließlich trainiert er seit Kurzem die aktive Herrenmannschaft des SVF und „dirigiert deshalb das Geschehen von außen“, sagt der 33-Jährige, der sich auf seine neue Tätigkeit freut.

Aufgabe ist nicht einfach

Seine Aufgabe ist aber nicht ganz einfach: Die 36 Spieler haben die Vorrunde der aktuellen Saison auf dem vorletzten Tabellenplatz der Kreisliga B Alb abgeschlossen. Dieses Ergebnis spiegelt aber nicht die Fähigkeiten der Mannschaft wider, betont der neue Trainer, der Jakob Baumann ablöste. „Das Team hat großes Potenzial.“ Nun liegt es an dem 33-Jährigen, seine Spieler auf die Rückrunde vorzubereiten. Eine Veränderung wolle er in den ersten Wochen aber nicht vornehmen. „Er muss das Team erst noch kennenlernen“, erklärt Fußballabteilungsleiter Jürgen Köpf.

Die Abwehr soll in der Rückrunde stabiler stehen

Ziel wird es zunächst sein, die anfällige Defensive zu stärken. Denn der SV Feldstetten kassierte in der Vorrunde der laufenden Saison 78 Tore. „Ich spiele lieber einen sicheren Fußball“, verdeutlicht der 33-Jährige. Aber auch im Spiel nach vorne gilt es einiges nachzuholen. Schließlich soll die Bilanz des SVF, der bislang nur 26 Tore erzielte, verbessert werden.

Avdullah Hajzeraj ist kein Trainer, den Jürgen Köpf plötzlich aus dem Hut gezaubert hat. Die beiden Männer kennen sich schon seit über einem Jahr. Im März 2011 hatte sich Avdullah Hajzeraj, der für die Bundeswehr im zivilen Bereich arbeitet, beim Fußballabteilungsleiter des SV Feldstetten als Trainer angeboten, erinnert sich Jürgen Kopf. Damals habe er aber ablehnen müssen. Die Telefonnummer des Berufssoldaten behielt Jürgen Köpf jedoch. Denn Avdullah Hajzeraj habe einen guten Eindruck hinterlassen. Für ihn habe auch seine Erfahrung gesprochen. Schließlich hatte der 33-Jährige mehrere Jahre in den höheren Ligen gespielt und trainiert. Der 33 Jahre alte Avdullah Hajzeraj übernimmt den SV Feldstetten, der in der Kreisliga B spielt. Erfahrungen als Trainer hat er in den vergangenen Jahren bei unterschiedlichen Stationen gesammelt: 2002 bis 2005 war er Spieler beim SV Auingen in der Bezirksliga und Kreisliga A, von 2006 bis 2007 Spielertrainer beim TSV Steinhilben in der Bezirksliga, von 2008 bis 2009 Spielertrainer beim TSV Kohlstetten in der Kreisliga A. Danach musste er verletzungsbedingt pausieren und ist seit Kurzem Trainer beim SV Feldstetten. Durch seine Berufserfahrung bei der Bundeswehr wisse er außerdem, „wie man junge Männer motiviert“, betont Jürgen Köpf.

„Wir freuen uns auf ihn“, verrät Spielerführer Fabian Wörz. Die Mannschaft sei gespannt auf das Training mit Avdullah Hajzeraj. Die Spieler hoffen, von seiner Erfahrung in den höheren Ligen profitieren zu können. Der erste Härtetest erwartet die aktiven Herren des SV Feldstetten am kommenden Wochenende beim „Burkhardt-Cup“ des TSV Laichingen in der Jahnhalle. Dass das Spiel gegen den Lokalrivalen und Ausrichter viel Brisanz verspricht, weiß Avdullah Hajzeraj. Der Münsinger setzt aber auf einen Erfolg seiner Mannschaft. „In einem Hallenturnier gelten andere Gesetze, da ist vieles möglich“, sagt der Trainer. „Es ist nicht unmöglich, dass wir vorne landen.“