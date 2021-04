Das ist der neue Pfarrer in Laichingen

„WEITERHORIZONT“ hat das Ziel, im Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen Kirchengemeinden, Distrikte und Initiativen zu ermutigen und dabei zu fördern, innovative missionale Schritte zu wagen, um Kirchengemeinde lokal vor Ort und in der Region anders und neu zu gestalten.

Dabei sei man überzeugt, dass Gott diese Welt nicht aufgegeben hat, sondern immer neu zum Menschen auf dem Weg ist, dass die christliche Gemeinde, die Kirche, Zukunft hat, wo sie auf Christus hört und sich mit ihm auf den Weg macht und dass in einer sich rasant verändernden Gesellschaft offenes Denken und neue Wege notwendig sind, um das Evangelium mitzuteilen. Deswegen wolle man sich gemeinsam auf den Weg machen. „WEITERHORIZONT“ sei kein Programm, sondern ein Prozess, kein Konzept, sondern eine kreative Entdeckungsreise, kein Rezept, sondern eine Reisebegleitung auf dieser Entdeckungstour.

Pfarrer Karl-Hermann Gruhler startete am 1. März die 50-Prozent-Projektpfarrstelle, wird im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten zum Austausch über die gegenwärtige Situation oder zu Beratungen über das „Lassen & Tun“ konkret vor Ort in die Kirchengemeinden des Bezirks kommen. Gruhler wohnt weiterhin in Laichingen.

Mit dabei ist das Projektteam. Dieses leitet und koordiniert „WEITERHORIZONT“. Darüber hinaus ist das Projektteam Ansprechpartner des Fonds „WEITERHORIZONT“ und begleitet Gemeindeprojekte, die durch den Fonds gefördert werden. „Der Fonds ist für Kirchengemeinden gedacht, die innovative Schritte mit Projekten wagen wollen. Sie können sich anmelden und einen Zuschuss beantragen“, zeigt Karl-Hermann Gruhler auf.

