Ein Lichtblick zum Jahresende

Nicht viel zu berichten hatte der erste Vorsitzende Alexander Schmidt. Einziger öffentlicher Auftritt der Musikerinnen und Musiker war die Einweihung des ZOB im Oktober, alle anderen Veranstaltungen wurden coronabedingt das zweite Jahr in Folge abgesagt. Lichtblick zum Jahresende war die traditionelle Begleitung des evangelischen Gottesdienstes am zweiten Weihnachtfeiertag. An Silvester erfreute die Stadtkapelle die Bewohner des Seniorenzentrums mit einigen Musikstücken.

Dreimal boten die Musikanten „Essen to go“ auf dem Wochenmarkt an, so kamen ein paar Einnahmen in die Kasse. 30 Proben wurden abgehalten - im Freien, in der Schwenkmezger-Halle oder mit Hygienekonzept auch im Proberaum. Diese jedoch, so Schmidt, seien „leider eher dünn besucht“ gewesen. Nun hofft Schmidt, dass sich „nach Wegfall der Maßnahmen der Proberaum wieder füllt“.

Leider muss sich die Stadtkapelle um einen neuen Dirigenten bemühen, da sich Hannes Rösch familiärbedingt zurückzieht. Doch „auf dem Dirigentenmarkt tut sich leider gerade nicht sehr viel“ berichtete der erste Vorsitzende. Dirigent Hannes Rösch ging in seinem Bericht zunächst auf seine Kündigung ein. „Die Familie wird größer, die Aufgaben zuhause nicht weniger“ begründet er seinen Schritt. Trotz schlechtem Probenbesuch gab es ein paar sehr schöne Auftritte. Sein Highlight war das Silvesterkonzert am Seniorenzentrum mit „singenden und tanzenden Omas auf dem Balkon“. Am Muttertag soll ein Konzert auf dem Marktplatz stattfinden.

Kassiererin Beate Kneule musste in der Kasse ein kleines Defizit verbuchen. Keine Unstimmigkeiten und Fehler fanden die Kassenprüfer Manuela Ruppert und Joachim Baisch. Sie bedankten sich bei Beate Kneule für eine hervorragende und ordentliche Kassenführung. Jugendleiterin Sabrina Ritzler freute sich über eine großzügige Spende der Volksbank, darüber sei man „sehr dankbar“.

Seit drei Monaten proben Vororchester und Jugendkapelle wieder regelmäßig. Ende September spielte die Jugendkapelle ein Konzert vor der Stadtbücherei, das sehr gut besucht war. Am Festumzug zum Jubiläum der Stadtkapelle beteiligt sich die Jugendkapelle mit einem Festwagen. 20 Kinder und Jugendliche spielen derzeit in der Jugendkapelle, zehn von ihnen bereichern zusätzlich die Stadtkapelle. Fünf Musikerinnen und Musiker bilden das Vororchester und 13 Kinder und Jugendliche sind in einer Musikschule angemeldet.