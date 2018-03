Ein Laichinger hat die Revolte von 1968 mit angezettelt

„Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren“ – der Laichinger Gert Hinnerk Behlmer war einer jener Studenten, die 1967 das provokative Transparent anlässlich der Rektoratsübergabe in einem Hörsaal in Hamburg entrollten. Die „Schwäbische Zeitung“ wird in loser Reihenfolge Zeitzeugen befragen, wie sie diese Zeit vor 50 Jahren erlebt haben – die Zeit der 68er –, wobei der Protest gegen die herrschenden gesellschaftlichen Zustände schon davor begann.

Seiner Heimat zuliebe hat sich Behlmer ausnahmsweise bereit erklärt, ein Interview ohne seinen verstorbenen Freund Detlev Albers zu geben. Anlässlich des 50. Jahrestags im November 2017 hat er ansonsten die vielen Anfragen von Medien aus der ganzen Republik abgeblockt. SZ-Mitarbeiterin Gabriele Reulen-Surek, die Gert Behlmer seit Jugendtagen gut kennt, hat das nachfolgende Gespräch mit ihm geführt.

Lieber Gert Behlmer, wie sind Sie mit Ihrem Freund Detlev Albers, 1967 auf die Idee mit dem Transparent gekommen?

Wir hielten das für die bestmögliche Gelegenheit, mit einem zündenden Spruch die öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen, weil Journalisten und Fotoreporter alle routinemäßig im Auditorium Maximum bei diesem Anlass waren. Wir hatten ja denselben Anlass ein Jahr vorher schon einmal erlebt, da waren wir noch ASTA-Vorsitzende. Daher haben wir gedacht, das wäre die bestmögliche Art, unseren Protest gegen die verkrustete Ordinarienuniversität auszudrücken. Das Plakat, woanders aufgehängt, hätte ja niemand hinter dem Ofen hervorgelockt.

Ich habe gelesen, Sie haben einen Trauerflor von der Beerdigung des getöteten Benno Ohnesorg für das Transparent benutzt?

Ja, das ist richtig. Der Stoff lag da noch im ASTA-Büro herum. Das sollte man aber nicht überhöhen. Das war eben eine Stoffbahn aus Kunstseide, die deshalb praktisch zu verwenden war.

Waren Sie denn bei dem Trauerzug auch dabei?

Ja, der war in Hannover, und es waren Studentenvertreter aus ganz Deutschland anwesend. Es ist auch völlig richtig: Der Protest hat vor 1968 angefangen. Die erste Demonstration, bei der ich dabei war, fand im Februar 1967 vor dem amerikanischen Konsulat statt und war gegen den Vietnamkrieg gerichtet.

Da habe ich selber eine unangenehme Erinnerung. 1970 ging ich in Berlin zu einer Demonstration, ebenfalls gegen den Vietnamkrieg. Ich stand in der dritten oder vierten Reihe, und vor uns eine Phalanx berittener Polizei. Als von hinten Steine flogen, ritt die Kavallerie plötzlich auf uns zu. Wir rannten in Panik auseinander, ich hatte Todesangst. Da ich immer gegen Gewalt war, habe ich mich in den folgenden Jahren von Situationen mit möglicher Eskalation ferngehalten.

Beim Schahbesuch im Juni 1967 habe ich so eine ähnliche Situation vor der Hamburger Staatsoper erlebt.

Wie war das? Der Schah kam ja einen Tag nach der Erschießung von Benno Ohnesorg in Berlin nach Hamburg.

In den Medien war von angegriffenen Polizisten und einem in Notwehr erschossenen Studenten die Rede. Ich kann mich an eine unwahrscheinliche Wut auf diesen Schah erinnern. Entsprechend waren auch die mitgeführten Plakate, die den Schah als Mörder seines Volkes bezeichneten.

Nochmal zurück zur Aktion in der Uni. Der Ausdruck „Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren“ auf dem Spruchband – war die Assoziation zum Nationalsozialismus bewusst gewählt?

Da wird heute viel spekuliert – aber ich kann nur sagen, ich selber habe es sowohl „gedichtet“ als auch mit Leukoplast geklebt. Die Anregung hatte ich von einem Bauzaun, auf dem stand sinngemäß: „Die Universität mieft seit 100 Jahren.“ Ich wollte mit der Zahl 1000 die Assoziation erzeugen, dass die Universität nicht nur verknöchert und autoritär ist, sondern auch nie die nationalsozialistische Vergangenheit und Vertreibung der jüdischen Professoren und aller Folgen aufgearbeitet hatte. Im Gegenteil, es waren ja noch belastete Professoren in Amt und Würden. Ich muss allerdings einräumen, dass interessanterweise dieser Aspekt in den Debatten unmittelbar danach und auch in den folgenden Monaten keine Rolle spielte.

Da gab es ja den Zwischenfall mit einem Professor...

Professor Spuler, ein Orientalist, der rief uns zu: Ihr gehört alle ins KZ! Der war aber nicht der Schlimmste, er hat nur etwas Entlarvendes von sich gegeben.

Ist es so, dass die nationalsozialistische Vergangenheit erst 1968 thematisiert wurde?

Nein. Es gab schon 1967 in der Studentenzeitschrift „Auditorium“ erste kritische Aufsätze von SDS-Autoren über belastete Professoren.

Hat diese Aktion vom 9. November 1967 Ihr Leben verändert?

Diese Aktion allein nicht. Aber die Summe aller Aktionen in der Studentenbewegung schon. Es gab den Versuch eines Disziplinarverfahrens und es gab Anzeigen wegen „Rädelsführerschaft“ bei Demonstrationen. Hätte es nicht die Amnestie des Bundespräsidenten Gustav Heinemann für alle, die bei Demonstrationen nicht gewalttätig waren, gegeben, hätte mein Leben ganz andere Bahnen genommen. Aber ich war ja schon immer im SHB – dem Sozialdemokratischen Studentenbund –, der von vornherein gewaltsame Aktionen ausschloss.

Hat Ihre politische Haltung auch Ihre Berufswahl und Ihr politisches Engagement beeinflusst?

Auf jeden Fall hat sie meine spätere Berufsausübung beeinflusst. Als Verwaltungsjurist im höheren Dienst in vielen Funktionen bis zum Staatsrat habe mich aber immer bemüht, nicht Amtsautorität auszuspielen, sondern meine Entscheidungen zu begründen. Das ist wohl auch das ganz wichtige Erbe der Studentenbewegung, dass Anordnungen, egal von welcher Stelle, nur durch Amtsautorität gestützt, heute nicht mehr so einfach akzeptiert werden.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Mir ist beruflich viel gelungen. Mein heutiges ehrenamtliches Engagement bereitet mir Freude. Aber auch privat – mit meiner Frau Gunda Oehm, die Malerin ist, zwei Kindern und fünf Enkelkindern. Das Kosmopolitische in der Familie liegt darin, dass die Eltern der Schwiegertochter vom Polarkreis kommen und die Eltern des Schwiegersohns aus Izmir stammen. Also kann ich sagen, aus einer behüteten Enge von Laichingen kommend, bildet das doch einen gewaltigen Wechsel innerhalb von einer Generation. Für mich ist Hamburg zwar meine Wahlheimat geworden, aber Laichingen ist immer noch die alte Heimat mit all den positiven Emotionen.

Und in Laichingen sprechen Sie Schwäbisch und sind der Gert und in Hamburg der Hinnerk?

Ja, meine ersten Freunde in Hamburg, vor allem Detlev Albers, nannten mich noch Gert. Inzwischen hat sich Hinnerk eingebürgert.

Übrigens finde ich interessant, dass Sie bei der Frage, worauf Sie stolz sind, auf Ihre Familie kommen. Wie sieht es im Berufsleben aus?

Ich war enger Mitarbeiter von vier Hamburger Bürgermeistern. Der erste war Hans Ulrich Klose, für den ich 1978 den Wahlkampf organisiert habe. Henning Voscherau hat mich als Staatsrat ins Rathaus geholt. In diese Zeit der Arbeit in der Senatskanzlei fällt der Aufbau der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und die Planung für dieses neue Stadtviertel Hamburg HafenCity. Dann kam Ortwin Runde und am Schluss der CDU-Bürgermeister Ole von Beust, bei dem ich immerhin auch drei Jahre gearbeitet habe. Natürlich habe ich – um noch einmal auf die 68er Ideale zurückzukommen – auf jeder Stufe versucht, mit beizutragen, das menschliche Zusammenleben lebenswerter zu organisieren. Immerhin habe ich auch sechs Jahre in der Sozialbehörde gearbeitet.

Sie haben im Bereich Kultur gearbeitet. Ich habe einen Zeitungsartikel von 2004 gefunden, der fragt, ob Staatsrat Behlmer jetzt „gegangen wird“. Die Hamburger Kulturszene – von den großen Museen bis zum Ohnsorg-Theater – werden da als Befürworter Ihres Verbleibs zitiert.

Das war interessant, denn am gleichen Tag wurde mir vom damaligen CDU- Bürgermeister Ole von Beust meine „Versetzung in den einstweiligen Ruhestand“ mitgeteilt. Er stand unter dem Druck, auch Staatsräte von der CDU zu ernennen. Ich war nach drei Jahren Regierung des CDU-Bürgermeisters von Beust der einzige verbliebene SPD-Staatsrat.

Ihr ganz anderes Engagement gilt ja verstärkt dem Hafen.

Richtig. Ziel ist, ein großes „Deutsches Hafenmuseum“ mit Bundesmitteln aufzubauen. Neben der Restaurierung der Viermastbark „Peking“ interessiert mich vor allem der Dampfer „Cap San Diego“ und ein nüchterneres Arbeitsschiff, die „Bleichen“. Langfristig wollen wir von der Stiftung „Hamburg Maritim“ fast von jedem wichtigen Schiffstyp aus den vergangenen 100 Jahren ein Beispiel im Hafen haben.

Was sehen Sie denn heute als Errungenschaften der 68er an?

Dass Amtsautorität zurückgedrängt wurde und Entscheidungen begründungspflichtig sind. Ferner einen allgemeinen gesellschaftlichen Aufbruch, von der Emanzipations- und Frauenbewegung bis hin zu der Selbstverständlichkeit, mit der heute Homosexualität behandelt wird, nämlich als natürliche Variante und nicht mehr als Straftatbestand. Das sind schon Umwälzungen, wie auch in der Erziehung. Prügelstrafe für Kinder war damals in der Familie ebenso akzeptiert wie in der Schule. Da sind wir doch einen großen Schritt weitergekommen.

Lieber Gert Behlmer, vielen Dank für das Gespräch.