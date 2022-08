Ein Hoch auf die deutsch-französische Freundschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf Einladung des Duceyer Partnerschaftskomitees reiste eine Laichinger Delegation des Partnerschaftskomitees und Gemeinderatsmitgliedern vom 5. bis 8. August zum wichtigsten Event der französischen Partnerstadt: das Stadtfest mit Blumen-Corso und Festivitäten am Schloss.

Der Anreisetag mit dem TGV wurde zu einem kurzen Stadtbummel in Paris genutzt und abends wurde die Delegation, offiziell vertreten von Hauptamtsleiter Stefan Binder und der stellvertretenden Bürgermeisterin, Gisela Steinestel, aufs herzlichste vom neuen dortigen Vorsitzenden Bruno Thiery und der Bürgermeisterin Isabelle Labiche begrüßt.

In ihrer Rede hoben die Laichinger die Wichtigkeit der deutsch-französischen Achse und des europäischen Schulterschlusses angesichts des Krieges an der Außengrenze hervor. Von beiden Seiten wurde die Notwendigkeit der persönlichen Begegnungen zur Belebung und Intensivierung der Städtepartnerschaft Laichingen-Ducey betont und nächste Treffen ins Auge gefasst. Das Duceyer Collège – ebenso wie die nahegelegene Partnerschule in St.Hilaire – setzen auf die Wiederaufnahme des Schüleraustauschs, um an der Basis die deutsch-französische Freundschaft pflegen zu können und auch damit die Sprachwahl zugunsten von Deutsch ausfällt.

Die französischen Freunde hatten ein sehr ereignisreiches Programm zusammengestellt, das zeigte, wie wichtig ihnen der persönliche Austausch war: Besuch des Mont Saint Michel, Diner im Restaurant, abendliches Open-Air-Feiern, offizielle Begrüßung der Delegation beim Blumen-Corso und Festivitäten am Schloss.

Am Abreisetag trennte man sich nur ungern, hatten doch alle wieder alte Bande belebt und neue geknüpft und es blieb nur ein „à bien-tôt à Laichingen“.

Die Rückreise bot den Laichingern noch einen längeren Paris-Stopp mit Seinefahrt und Zeit, um sich über die vielen schönen gemeinsamen Momenten in Ducey auszutauschen.