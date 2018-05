Ein Einkauf im Tafelladen: „Die Deutschen schämen sich“

Wenn Politik auf Wirklichkeit trifft... Die hiesige Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer (CDU) hat am Dienstag den Laichinger Tafelladen besucht. Hier kaufen Menschen ein, die nicht genug zum Leben haben. Unter ihnen sind – auch in Laichingen – Menschen, die einen Vollzeitjob haben. Vor allem aber nutzen Menschen mit Migrationshintergrund die Einrichtung. Deutsche weniger. Warum ist das so?

Diese Frage kann Claudia Steinhauer beantworten. Sie ist Abteilungsleiterin der Sozialen Dienste des Kreisverbandes des DRK. Sechs Tafelläden betreut sie in der Region. Und überall dasselbe Bild: Menschen mit Migrationshintergrund stellten die größte Kundengruppe in den Tafelläden. Aber nicht, weil es Deutschstämmigen so viel besser gehe. „Die Deutschen schämen sich“, sagt Steinhauer. Die Hemmschwelle sei bei ihnen deutlich höher, in den Tafelläden einkaufen zu gehen, als beispielsweise bei türkischstämmigen Menschen (die größte Gruppe in Laichingen) oder bei Flüchtlingen.

Mit womöglich „schlechtem Benehmen“ ausländischer Kunden habe dieser Umstand nichts zu tun, ergänzt Karin Berweck, die Leiterin des Laichinger Tafelladens. Sie spielt damit auch auf die Vorgänge in der Essener Tafel an, die für bundesweite Diskussionen gesorgt haben. Für ausländische Kunden wurde ein Aufnahmestopp verhängt; Begründung: Deutsche kämen nicht mehr zum Zug.

Zeitkarten gegen Ansturm

Ronja Kemmer erfährt bei ihrem Besuch am Dienstag, warum es solche Probleme im Laichinger Tafelladen nicht gebe. Berweck stellt der Bundestagsabgeordneten das Zeitkarten-System vor. Dieses steuert den Ansturm auf den Tafelladen. Die Kunden kaufen in Gruppen zu verschiedenen Zeiten ein, so entstehen keine allzu langen Schlangen. Voll ist es trotzdem an diesem Dienstag.

Was die Kunden – pro Öffnungstag kommen zwischen 60 und 70 – in Laichingen am liebsten kaufen? „Bananen, Eier, Milch, Öl und Zucker“, antwortet Karin Berweck. Die Produkte stammen größtenteils von Supermärkten aus der Region, sind deutlich reduziert. Sie kosten maximal 30 Prozent dessen, was Kunden im normalen Supermarkt dafür löhnen. Eine Tafel Ritter Sport-Schokolade kostet 30 Cent, ein Säckchen Zwiebeln 60. Und am Dienstag im Angebot: Fünf Salatköpfe für zusammen zehn Cent. „Wir sind ein normaler Laden mit unnormalen Preisen“, sagt Claudia Steinhauer.

Rechnungen müssen bezahlt werden

Warum der Tafelladen überhaupt Geld nimmt? Weil auch er Rechnungen zu bezahlen hat, für den Strom beispielsweise. Wer im Tafelladen einkaufen möchte, der muss sich eine Berechtigungskarte bei der Laichinger Stadtverwaltung ausstellen lassen.

Ronja Kemmer zeigt sich vor allem beeindruckt vom Engagement des Laichinger Teams. 25 Ehrenamtliche helfen mit, sortieren die Waren und stehen an der Kasse, immer dienstags und donnerstags. Angesprochen auf die Äußerungen ihres Parteikollegen Jens Spahn (CDU), wonach ein Hartz IV-Bezieher „nicht arm“ sei, wird sie ein wenig schmallippig. Sie hätte dies nicht so formuliert, sagt Kemmer. Ergänzt aber: Zunächst sei Hartz IV die „Antwort der Solidargemeinschaft“ auf Armut. Claudia Steinhauer wird deutlicher: „Einfach doof“, sei die Formulierung gewesen. Und Kollegin Karin Berweck findet, Gesundheitsminister Jens Spahn solle doch tatsächlich mal einen Monat von Hartz IV leben. Dann wäre wohl auch er Kunde eines Tafelladens.

Mieten sind ein Schlüssel

Wobei nicht nur arbeitslose Menschen in Laichingen einkaufen. Manche gehen auch ganz normalen Jobs nach, haben Familie, müssen aufstocken. So wie ein Herr, Deutscher, berufstätig, der am Dienstag das erste Mal im Tafelladen einkauft. Mit seiner Frau durchsucht er die Regale.

Ronja Kemmer sagt, das Problem aufstockender Arbeitnehmer sei von der Koalition erkannt. Es dürfe nicht sein, dass Menschen, die in Lohn und Brot stehen, auf Tafeln angewiesen seien. Dass dies momentan aber Realität ist, sei aber nicht die Schuld ihrer Partei – wenngleich diese schon seit 13 Jahren regiert. „Deutschland geht es so gut wie schon lange nicht. Noch vor wenigen Jahren hatten wir über fünf Millionen Arbeitslose.“ Für Kemmer liegt ein Schlüssel in der Bekämpfung von Armut bei den (zu hohen) Mieten. Deutschland brauche mehr Wohnungen, vor allem in Ballungsgebieten.

Froh, Taschen voller Lebensmittel zu haben

All jene, die an diesem Dienstag im Laichinger Tafelladen einkaufen, werden sich wohl nie ein eigenes Häuschen leisten können. Sie sind schon froh, wenn sie mit Taschen voller Lebensmittel nach Hause kommen. Als die SZ in die Redaktion zurückgekehrt ist, erreicht sie ein Anruf. Am anderen Ende: Jener Herr, der mit seiner Frau am Dienstag das erste Mal im Laichinger Tafelladen eingekauft hat. Man dürfe ihn auf keinen Fall zeigen auf einem Foto. Natürlich nicht, versprechen wir.

Armut ist zwar Realität, aber anscheinend noch immer eine Schande in Deutschland.

Mehr entdecken: Zauberhafter Mittag für Helfer