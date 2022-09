Ein Ausflug in die Welt der Comics

Bereits aus der Ferne konnte man am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt Laichingens donnernden Applaus und begeisterte Kinderstimmen vernehmen: Anlass war die Abschlussfeier des Sommerleseclubs. Die Stadtbücherei zelebrierte die Lesefreude der Laichinger Kinder bei Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen, heißt es in einem Bericht.

Während der Ferienzeit hatte die Stadtbücherei Schüler ab der ersten Klasse dazu eingeladen, mindestens drei Bücher auszuleihen. Mit 117 teilnehmenden Kindern und Erwachsenen und 536 gelesenen Büchern wurden gleich zwei neue Rekorde in der langen Tradition des Sommerleseclubs aufgestellt. Fast alle angemeldeten Teilnehmer hatten das Lese-Ziel erreicht und mindestens drei Stempel für eine Urkunde gesammelt. In diesem Jahr war erstmals eine Teilnahme im Team mit dem kleinen Bruder, der großen Cousine, dem Opa, der Freundin oder der ganzen Familie möglich. Insgesamt 65 Leseteams erlebten während der Ferienzeit gemeinsam Leseabenteuer.

Dass so viele Teilnehmer dem Finale entgegenfieberten, lag sicher auch an der Schnellzeichnerin Charlotte Hofmann, die aus Berlin angereist war und innerhalb von 50 Minuten, unter Berücksichtigung von Ideen für die Geschichte aus dem begeisterten Publikum, einen sehr lustigen Comic aufs Papier zauberte. Auf der großen Leinwand in der Stadtbücherei konnten alle Schritte mitverfolgt werden und nebenbei gab es auch noch Tipps und Tricks zum Zeichnen eigener Comics.

Auch überreichte das Stadtbüchereiteam an diesem Nachmittag „Lese-Oskars“, mit denen die kreativen Ergebnisse der Sommerleseclub-Mitglieder gewürdigt wurden. Einen „Lese-Oskar“ für die originellste Sommergeschichte ging an Pia Rölke. In der Kategorie „Schönes aus alten Büchern machen“ ging der „Lese-Oskar“ an Vanessa Woidt. Für schön in Szene gesetztes Buch bekam Hanna Babka einen Oskar und in der Kategorie „Gedicht“ wurde Elli Mändle belohnt. Alle Gewinner erhielten zusätzlich einen gesponserten Gutschein vom Kletterwald.

Mit stolzen Siegern, lesebegeisterten Kindern und begeisterten Zuschauern war der Nachmittag ein voller Erfolg. Unterstützt wurde die Leseförderungsaktion auch in diesem Jahr wieder von der Sparkasse Ulm, vertreten durch Filialdirektor Thorsten Mangold.