Ehrungen bei der Stadtkapelle Laichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ehrungen finden bei der Stadtkapelle Laichingen normalerweise im Rahmen des Jahreskonzertes im Januar statt. Da dieses coronabedingt schon das zweite Jahr in Folge abgesagt werden musste, nutzte der erste Vorsitzende Alexander Schmidt die Hauptversammlung der Stadtkapelle Anfang April, um verdiente Musikerinnen und Musiker zu ehren.

Für 10 Jahre aktive Tätigkeit erhielten Lisa Hermann, Julia Mark, Lisa Wagner und Jannis Waldbaur die Ehrennadel in Bronze. 20 Jahre aktiv dabei sind Dorothee Bopp-Hirning und Anja Mangold - dafür gab es die Ehrennadel in Silber. Die Ehrennadel in Gold mit Urkunde bekam Karin Held für 30 Jahre aktive Tätigkeit. Auf 40 aktive Jahre können Silvana Class, Wolfgang Huober und Alexander Schmidt zurückblicken und erhielten dafür die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief. Für 10 Jahre zweiter Vorsitzender wurde Jürgen Wolf mit der Förderermedaille in Bronze mit Urkunde ausgezeichnet. Als „Ehrungsmarsch“ spielten ein paar Jugendliche der Jugendkapelle für ihre Kameraden das Marschmedley „Happy Marching Band“.