Ehrung des Chorverbands für Anne Schweizer

Für 30 Jahre langes, aktives Singen wurde Frohsinnsängerin Anne Schweizer vom Schwäbischen Chorverband und dem Bezirk Alb im Chorverband Ludwig Uhland geehrt. Die stellvertretende Vorsitzende, Katja Spinnler, hob bei der Laudatio nicht nur die Treue der Altistin in den Reihen der Choristen hervor, sondern unterstrich ihr Engagement in allen Belangen des Gesangverein Frohsinn. Wenn die Hilfe der Mitglieder erforderlich ist, sei Anne Schweizer tatkräftig dabei. Augenzwinkernd erwähnte Katja Spinnler die Anwesenheitsliste, die Anne Schweizer seit etwa 20 Jahren im Frohsinn führt: „Wer wissen will, wie oft er fehlte, oder aber bei den Singstunden da war, wendet sich an Anne.“ Die Urkunden überreichte Waldemar Koitsch, Vizepräsident vom Chorverband Ludwig Uhland. Er betonte die wichtige Konstante, wenn Sängerinnen und Sänger über so viele Jahre hinweg den Chören aktiv die Treue halten. Die würdevolle Ehrung untermalte das Frauenensemble vom Gesangverein Frohsinn, aCHORd, mit festlich anmutenden Liedern.