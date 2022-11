Ehre, wem Ehre gebührt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Chorverband Ludwig Uhland, Bezirk Alb, hatte unlängst nach Laichingen ins Gymnasium zu einer Ehrungsrunde eingeladen. Sängerinnen und Sänger, die schon seit über 30, 40, 50 oder gar 60 Jahre in einem Chor des Chorverbands singen, wurden geehrt. Im Vergleich zu den Ehrungsmatineés, die vor der Pandemie stattgefunden hatten, fiel die diesjährige Ehrung sichtbar kleiner aus – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Pandemie die Chöre nicht unerheblich ausgedünnt hat.

Erfreulich aber war, dass von der Chorgemeinschaft Westerheim fünf Personen zur Ehrung anstanden. So konnte Ruth Braun und Rosemarie Kneer (in Abwesenheit) für 30 Jahre, Hans Kneer sowie Bernhard Schweizer (in Abwesenheit) für 50 Jahre und Elfriede Mayer gar für außergewöhnliche 60 Jahre geehrt werden. Katja Spinnler, die stellvertretende Bezirksvorsitzende, die die Ehrung vornahm, fand treffende Worte für die zu Ehrenden. Sie hob lobend hervor, dass die Geehrten neben dem Singen, auch all ihre anderen Fähigkeiten und Talente über Jahrzehnte hinweg in den Dienst des Vereines gestellt haben. Eine nicht ganz alltägliche Ehrung durfte Frau Spinnler an Elfriede Mayer vornehmen: 60 Jahre Singen in einem Chor. Die stellvertretende Bezirksvorsitzende berichtete anerkennend davon, dass die Geehrte viele Jahre im Ausschuss mitarbeitete und außerdem als langjährige Wirtschaftsdienstleiterin für einen reibungslosen Ablauf vieler Veranstaltungen im Sängerheim sorgte. Bis heute sei sie bei der Theatergruppe die Frau, die hinter den Kulissen mit denkt und mit sorgt. In einer Zeit, in der viele Vereine um ihre Leute kämpfen müssen, ist eine Ehrung von treuen und langjährigen Mitgliedern wie ein Leuchtfeuer, das Hoffnung macht.

Die Ehrungen wurden musikalisch begleitet vom Gesangverein Frohsinn mit dem Gemischten Chor und aCHORd. Durch die Lieder bekam die Ehrungsrunde einen harmonischen und feierlichen Rahmen. Ein anschließender Umtrunk in geselliger Atmosphäre rundete die Ehrungsfeierlichkeiten ab. Der Chorverband Ludwig Uhland, Bezirk Alb, führte im Anschluss seine Bezirksversammlung durch.