E-Bike-Tour durch die Albtäler

Der Albverein Westerheim lädt am Samstag, 9. Juli, zu einer E-Bike Tour über die Alb und durch schöne Albtäler ein. Über Donnstetten geht die Fahrt zum Sattelbogen und weiter hinunter ins Lenninger Tal. Entlang der Lauter wird zu den Bürgerseen, durchs Tiefenbachtal und wieder ins Lenninger Tal geradelt. Im Sulzburghof wird Rast gemacht. An wogenden Getreidefeldern geht es auf schönen Wegen nach Hause. Die Streckenlänge beträgt rund 70 Kilometer mit etwa 1000 Höhenmetern, auf vorwiegend asphaltierten Radwegen – ein kleinerer Teil sind Schotterwege und Straßen. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Albhalle Westerheim. Bitte Vesper, Getränke und Fahrradhelm mitbringen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher bitte Anmeldung bei Ute und Franz Rehm, Telefon 07333/4767 oder PN Whats App.