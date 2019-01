„Durch Kampf zum Sieg“: Kriegsbetstunden und Kriegspredigten

Die Geschichte der beiden großen Kirchen in Deutschland ist nicht frei von Irrungen und Wirrungen. Mit die wohl schlimmsten entstanden in den Kriegsjahren 1914 bis 1918, als viele Pfarrer sich von der Kriegsbegeisterung und dem „Geist von 1914“ mitreißen ließen und ihren Gemeinden predigten, es handele sich um einen „gerechten Krieg“, der „von Gott gewollt“ sei und somit im „Dienste des Evangeliums“ geführt werde.

Unbestritten ist, dass viele Pfarrer beider Konfessionen durchaus geistliche Hilfe und Beistand für die sterbenden Soldaten und ihre Hinterbliebenen geleistet haben. Aber ebenso wahr ist, dass der allergrößte Teil des landeskirchlichen Protestantismus in Württemberg entschieden die monarchische Gesinnung, die militärische Gesellschaftsordnung und die undemokratische ständische Gesellschaft vertreten hat.

Kriegsbetstunden in der Kirche

Ein besonders eifriger Vertreter dieses übersteigerten nationalen Protestantismus’ ist zu dieser Zeit der Laichinger Pfarrer Wilhelm Lutz. Allwöchentlich finden zunächst zwei, dann nur noch eine Kriegsbetstunde am Dienstagabend in der St.-Albans-Kirche statt. Die damaligen Predigttexte sind nicht mehr erhalten, weil sie in der Regel nach dem Krieg vernichtet wurden, aber aus der damaligen lokalen Presse und den Gemeindeblättern kann man sich ein Bild machen, was die Gläubigen in der Kriegsbetstunde zu hören bekommen: Man kämpfe gegen eine „Welt von Feinden“, die den Untergang Deutschlands beschlossen habe; die deutschen Soldaten seien Hüter der göttlichen Weltordnung, und das Deutsche Volk sei Gottes „auserwähltes Volk“, um den Heilsplan des Allmächtigen für eine bessere Welt durchzusetzen. Von diesem Nationalprotestantismus im Ersten Weltkrieg führt später eine Linie zu den „Deutschen Christen“, die in der nationalsozialistischen Diktatur das Evangelium für „Führer, Volk und Vaterland“ vereinnahmen.

Um im gottgewollten Kampf zu obsiegen, hält Pfarrer Lutz auch außerhalb der Kirche leidenschaftliche Vorträge und versendet jedem Laichinger Soldaten die damals weit verbreitete Schrift „Durch Kampf zum Sieg“. Die Schuld am Ausbruch des Krieges wird den „Feinden“ zugeschoben, die Deutschland vernichten wollen. Der „Heldentod“ der Soldaten auf dem Schlachtfeld wird mit dem Kreuzestod Christi verglichen. Kein Wort für die Opfer auf allen Seiten. Von Demut, Barmherzigkeit, Nächsten- oder gar Feindesliebe ist nicht die Rede.

Vielmehr wird zum unbedingten Gehorsam gegenüber der Obrigkeit aufgerufen, denn diese sei „von Gott eingesetzt“. Insbesondere dem Kaiser Wilhelm II. und dem Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, beide angeblich gläubige Christen und regelmäßige Gottesdienstbesucher, sei unbedingt Folge zu leisten.

Beschwerden beim Oberkirchenrat

Am Sonntag, 21. Juli 1917, hält der junge Geislinger Stadtpfarrer Paul Weitbrecht die Predigt in der St-Albans-Kirche und führt den Laichingern die Schrecken vor Augen, wenn „der Franzose in unser Land käme“. Weitbrecht hat nach 1918 seine Kriegsbegeisterung sicherlich bereut. Als er im Jahre 1930 als Stadtpfarrer in Neckargartach Mitglied der SPD wird, um seinen Einsatz für die Arbeitnehmer auch politisch zu unterstützen, bringt ihm dies viele Beschwerden beim Oberkirchenrat in Stuttgart ein und ebenso viel harte Auseinandersetzungen mit den Nationalsozialisten. Die Kirchenleitung gibt in diesem Streit nach und versetzt den Unbequemen nach Altenstadt bei Geislingen.

Am 8. August 1917 gibt es indessen eine etwas andere Kriegsbetstunde in der St.-Albans-Kirche: Der Ulmer Prälat Heinrich Planck bekennt sich zwar auch zum „gerechten Krieg“, aber er ist einer der wenigen Geistlichen im Lande, die in den „Feinden“ nicht nur schlechte Menschen sehen wollen. Vielmehr spricht er sich in den ersten Kriegswochen dafür aus, auch für die leidenden Menschen in den Feindesländern zu beten.

Besonders schwierig ist es für die Pfarrer, in den Jahren 1917 und 1918 den Gläubigen die militärischen Niederlagen Deutschlands, etwa bei Verdun, in Flandern, in der Somme-Schlacht und anderswo, zu erklären. Nun heißt es, Gott habe immer noch Großes mit Deutschland vor, aber er prüfe das Deutsche Volk, ob es sich seiner Rolle als sein auserwähltes Werkzeug würdig erweise. So lässt sich auch die Niederlage Ende 1918 erklären: Das Heer sei zwar „unbesiegt“ geblieben, aber das Volk sei von Gott abgefallen und habe geistig „im Innern“ versagt.

Umso mehr registriert man dankbar, dass es auch einsame Rufer in der Wüste gegeben hat, die vor und während des Krieges zum Frieden mahnten, zum Beispiel Otto Umfried und Bertha von Suttner von der Deutschen Friedensgesellschaft. Der Pietist und Pfarrer Christoph Blumhardt, der Jüngere, hat schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Kriegsgefahr erkannt.

Leidenschaftlich widerspricht der Pfarrer während des Krieges seiner Kirche, die es mit den Reichen und Mächtigen hält und Gott zum Deutschen erklärt hat: „Krieg ist immer Sünde und steht im diametralen Gegensatz zum Reich Gottes.“